Минфин предлагает отменить возврат валютной выручки в страну

Москва, , 09:38 — REGNUM Минфин, продолжая курс на либерализацию валютного законодательства, выступил с предложением об отмене обязательного возврата валютной выручки в страну, взамен же просит наделить Центральный банк правом введения в кризис жестких валютных ограничений, ссылаясь на доклад министра финансов РФ Антона Силуанова премьер-министру Дмитрию Медведеву, 24 октября сообщает издание «Ведомости».

В закон о валютном контроле предлагается внести ограничения, как-то: «требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги», пишет издание.

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Напомним, инициатива об отмене обязательного возврата валютной выручки в страну относится к новым инициативам Минфина, а ранее, в ходе заседания фракции «Единой России» в Госдуме, министр финансов РФ также предупреждал о том, что с 2019 года предполагается сокращение использования резервных фондов государства.