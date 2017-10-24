Восемь больниц, школ и детсадов Севастополя остаются без тепла

Севастополь, , 09:22 — REGNUM Несмотря на заявления о готовности города к началу отопительного сезона, в Севастополе до сих пор остаются без отопления несколько детских садов, школ и медучреждений — из-за незавершенного ремонта на сетях. Об этом говорилось на заседании правительства 23 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По состоянию на 23 октября отключены от тепла четыре детсада, две школы, два медицинских учреждения, сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков.

В настоящее время в Севастополе работают 118 котельных, обеспечивающих теплом 2 тыс. 640 домов, 75 детских садов, 84 учебных заведения, 42 медицинских учреждения.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил разобраться с причиной незавершенного ремонта на магистральных теплосетях, обеспечивающих подачу тепла в социальные учреждения: «У «Севтеплоэнерго» было достаточно времени, чтобы закончить все ремонтные работы».

Добавим, что отопительный сезон в жилом фонде и соцсфере начался 16 октября, за неделю до старта департамент городского хозяйства отчитался о готовности города к осенне-зимнему отопительному сезону на 98%.

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