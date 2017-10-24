В Екатеринбурге движение по Макаровскому мосту всё ещё не открыто

Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM В Екатеринбурге завершается этап реконструкции Макаровского моста, движение по которому было закрыто с 7 октября. Движение по нему будет открыто сегодня, 24 октября в 18:00 по местному времени (16:00 по мск), сообщили в пресс-службе мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что ранее в администрации заявляли, что переправа через городской пруд будет закрыта до 23 октября, но утром запрещающие въезд знаки были на месте. При этом фактически работы по отделению рабочей части моста от той, на которой будет продолжена реконструкция, уже завершены. Задержка связана с получением результатов экспертизы.

Напомним, что 22 октября мост тестировали несколько грузовых автомобилей, во время движения которых специальные датчики снимали колебания несущих конструкций. Результаты экспертизы помогут узнать, может ли мост выдерживать соответствующие нагрузки при движении автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, план реконструкции Макаровского моста был согласован в 2016 году. Первый этап работ начался летом 2016 года, для чего была сброшена вода городского пруда. Эксперты проверили прочность опор Макаровского моста и в середине сентября начались непосредственные работы. Ожидается, что первый этап реконструкции будет завершён в 2019 году. В ходе работ планируется демонтировать ряд арок существующего моста и начать монтаж новых, на которых будет возведён мост шириной 25 метров. Стоимость первого этапа составит порядка 800 млн рублей.

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В администрации отмечали, что при этом будут вводиться временные ограничения на движение по мосту, которые не вызовут неудобств. Тем не менее, на форумах и в социальных сетях водители регулярно жалуются на городские пробки. Вызваны они, в том числе активными ремонтными работами на дорогах Екатеринбурга.

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Добавим, что ранее глава региональной Госавтоинспекции Юрий Дёмин в числе основных причин дорожных коллапсов в Екатеринбурге назвал многочисленные ремонтные работы строителей и коммунальщиков.

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