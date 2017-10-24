В Великом Новгороде нашли место для индустриального парка

Великий Новгород, , 09:18 — REGNUM В Северном районе Великого Новгорода будет создан индустриальный парк. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании общественного совета при думе Великого Новгорода 23 октября заявил председатель комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Великого Новгорода Сергей Пенязь.

По его словам, для этих целей будет выделены земельные участки вдоль Лужского шоссе.

Всего, как отметил Пенязь, в Северном районе Великого Новгорода более 130 га земель категории «гринфилд» (greenfield) — площадки, необеспеченные инфраструктурой, что существенно осложняет их освоение. Только проведение самых необходимых коммуникаций городскими властями оценивается в сумму более 100 млн рублей, с учётом строительства дорог сумма может быть в 2−3 раза больше. При этом, как отметил Пенязь, создание индустриального парка на этой территории уже поддержано региональными властями, соответствующие планы включены в проект Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода до 2030 года.

Помимо новых инвесторов, на появление которых рассчитывают власти муниципалитета, есть потребность в переносе производств на новые площади и у уже действующих предприятий.

«Создание индустриального парка станет той точкой роста, которая позволит развивать Северный район Великого Новгорода как промышленный», — заявил Пенязь.

Отметим, что проект Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода до 2030 года вынесен на обсуждение депутатов думы Великого Новгорода. Заседание состоится 26 октября.

Великий Новгород в настоящее время позиционируется как многоотраслевой промышленный центр с преобладанием обрабатывающих производств. Доля объема промышленной продукции Великого Новгорода в общем объёме производства Новгородской области превышает 60%. Среди отраслей наибольший вес имеет химическое производство — 45%, пищевая промышленность — 22%, деревообработка и целлюлозно-бумажное производство — 12,5%, машиностроение и производство электрооборудования — 8,5%, металлургическое — 2,7%.

Сейчас в Великом Новгороде реализуются 12 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 8 млрд рублей. Планируется создание 590 новых рабочих мест.

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Напомним, в Новгородской области создаётся законодательная база для создания индустриальных парков. Предполагается, что площадь парка должна быть не менее 8 гектаров, при этом не менее 50% территории предназначена для размещения промышленного производства. Также необходимо наличие транспортного сообщения с ближайшим населённым пунктом, точки подключения к электроэнергии мощностью не менее 2МВт и к сетям газоснабжения или теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

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