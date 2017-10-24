Инфляция на Урале: лидеры и аутсайдеры

Пермь, , 09:22 — REGNUM В Уральском экономическом районе (УЭР) в январе-сентябре 2017 года из всех регионов стоимость продукции, производимой промышленными предприятиями и реализуемой на внутренний рынок, более всего увеличилась в Оренбургской области — на 11,6%, менее всего — в Челябинской и Свердловской областях (1,2% и 1,3% соответственно). В Удмуртии рост составил 2,7%, в Башкирии — 5,7%, в Курганской области — 6,8%, в Пермском крае — 9,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Одновременно отмечен и рост потребительских цен и тарифов, однако он менее существенный — от 0,8 (Башкирия) до 1,8% (Челябинская область). В регионах-лидерах по увеличению стоимости промышленной продукции для внутреннего рынка прирост потребительских цен оказался незначительным — 1% в Пермском крае и 1,1% в Оренбуржье.

За девять месяцев 2017 года максимальный разрыв (более 30 процентных пунктов) в индексах цен производителей промышленных товаров по субъектам УЭР сложился в добыче полезных ископаемых.

Стоит отметить, что в конце 2016 года самый высокий индекс промпроизводства зафиксирован в Пермском крае — 102,6%, самый низкий — в Оренбургской области (96,3%).

В январе-сентябре 2017 года Прикамье лидирует по добыче полезных ископаемых — 128,6%, в аутсайдерах Челябинская область — 97,9%. В сфере обрабатывающего производства лидерство за Оренбуржьем — 117,1%, самый низкий показатель у Удмуртии — 99,2%.

Инфляционные процессы отмечены и в сфере потребительских цен и услуг. Более всего инфляции подверглись услуги — от 1,6% (Свердловская область) до 5,9% (Челябинская область). Среди потребительских товаров наибольший прирост цен отмечен среди непродовольственной продукции: от 0,8% (Башкирия) до 2,8% (Курганская область).

Индекс потребительских цен на продовольствие перешагнул планку в 100% только в Свердловской области (100,5%), в остальных регионах Уральского экономического района варьируется от 98,9% (Челябинская область) до 99,7% (Удмуртия).

По данным органов статистики, наибольшая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, используемая для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, отмечена в Свердловской области (14 420,9 рублей в месяц), наименьшая — в Оренбургской области (12 511 рублей).

Добавим, что, по данным Росстата, в августе 2017 года инфляция в России замедлилась до 3,3% в годовом выражении. Стоит отметить, ранее экономисты прогнозировали, что падение показателя инфляции в 2017 году произойдёт до рекордно низкой отметки 3,8%. Относительно падения прогнозы сбылись, но показатель инфляции оказался ниже прогнозируемого.