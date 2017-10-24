Алтайские аграрии «техперевооружились» на насколько миллиардов рублей

Барнаул, , 08:31 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Алтайского края обнародовало уточнённые данные о техническом перевооружении сельского хозяйства региона: за три квартала в эту сферу направлено почти 6,5 миллиарда рублей, что на 1,38 миллиарда рублей больше, чем за этот же период 2016 года, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по характеру закупок, крестьяне по-прежнему отдают предпочтение укреплению комбайнового и тракторного парков: эта категория техники в общем количестве покупок занимает 85%. Кроме того, почти на 30% увеличилось приобретение посевной техники.

Повышать экономическую эффективность производства аграриям помогает использование инновационных подходов.

«Основная доля приобретаемой техники оснащается системами спутниковой навигации, параллельного и автоматического вождения, подруливающими устройствами, что позволяет эффективно выполнять полевые работы. Кроме того, предприятия активно используют геоинформационное программное обеспечение, позволяющее увеличивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, оптимизировать ее транспортировку, реализацию», — отмечают в минсельхозе Алтайского края.

«Ушло то время, когда использовали старую технику. Все хотят работать в нормальных условиях, а это зависит от всех: и от хозяйственников, и от специалистов, и от производителей техники», — считает первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Лидерами техпереворружения в этом году стали аграрии Зонального района: за три квартала 2017 года на приобретение техники и сельхозоборудования они направили почти 270 миллионов рублей. Хозяйства Родинского района на эти цели выделили 248 миллионов рублей, Волчихинского — 235 миллионов рублей. В своеобразном рейтинге по инвестиционной активности технического перевооружения отрасли видное место занял Поспелихинский район, где сумма вложений составила 232 миллиона рублей. В пятерку лучших вошел также Калманский район с инвестициями в 226 миллионов рублей. Сельхозтоваропроизводители Троицкого района с начала 2017 года приобрели 10 высокопроизводительных зерноуборочников, тракторов и посевной техники на общую сумму 111 млн. рублей. Инвестиции в техническое перевооружение, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, в 1,7 раза увеличились и в Ключевском районе.

«То, что техническое перевооружение сельского хозяйство в Алтайском крае ведется интенсивными темпами, — давно известный и видимый каждым жителем края факт. Соответственно претерпели изменения технологии. Отрадно, что на полях работают мощные высокопроизводительные машины, в том числе алтайского производства», — отметил руководитель ООО «Колос» (Локтевский район), депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Бенслер.

«С 2006 года в агросекторе пошло интенсивное техническое перевооружение — на алтайских полях стали работать современные высокопроизводительные машины импортных брендов. В последнее пятилетие мы наблюдаем продолжение этого процесса в интенсивном режиме с позиции политики импортозамещения — хозяйства вкладывают значительные ресурсы в приобретение отечественной сельскохозяйственной техники», — считает руководитель ООО КХ «Партнер» (Михайловский район) Андрей Кожанов.

Между тем, техническое перевооружение в АПК и как следствие — увеличение урожайности — уже сыграли свою негативную роль. Вследствие непродуманной аграрной политики в сфере государственного регулирования зернового рынка и действий налоговых органов в отношении зерновых трейдеров, цена алтайского урожая значительно снизилась. Аналогичная ситуация наблюдается и в других «хлебных регионах».

Очевидно, что одного техперевооружения и дотаций на перевозку урожая будет недостаточно.

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