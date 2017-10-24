Память о Романовых: свердловский бюджет потратит 86 млн рублей

Екатеринбург, , 08:09 — REGNUM Доходная часть бюджета Свердловской области в 2017 году будет увеличена на 1,9 млрд рублей. На эту же сумму будет увеличена и расходная часть бюджета, сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания корреспонденту ИА REGNUM.

Разработанный правительством Свердловской области документ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» был рассмотрен и утверждён в первом чтении комитетом заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Документ представила депутатам глава регионального Минфина Галина Кулаченко.

Ожидается, что по итогам 2017 года Свердловская область получит дополнительно 1,1 млрд рублей за счёт увеличения поступлений от налогов на прибыль организаций, при этом часть расходов уменьшилась в связи реструктуризацией регионального долга. Дополнительные средства будут перераспределены между расходными статьями бюджета. Так, Минздрав Свердловской области получит дополнительно более 863 млн рублей, региональный Минкульт — свыше 388 млн рублей, министерство физической культуры и спорта дополнительно получит более 304 млн рублей, Минстрой Свердловской области — свыше 219 млн рублей.

Также в проекте предусмотрены расходы на мероприятия, посвящённые «100-летию памяти святых царственных страстотерпцев». На эти цели будет выделено более 86 млн рублей. По словам Галины Кулаченко, деньги будут потрачены на музеификацию школы в Алапаевске и ремонт алапаевского краеведческого музея. Также правительство предложило выделить 200 млн рублей на защиту дольщиков проблемного жилищного комплекса «Оптимист» в Первоуральске и ещё порядка 152 млн рублей на модернизацию завода «Фарфор Сысерти», сообщает интернет-издание Znak.com.

Напомним, что завод «Фарфор Сысерти» находится в совместной собственности правительства Свердловской области и Екатеринбургской епархии. Ранее стало известно о предбанкротном состоянии предприятия, и в конце 2014 года 50% акций было передано распорядительной дирекции регионального Мингосимущества, после чего спасением завода от финансового коллапса занялось правительство Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Свердловской области был принят бюджет с дефицитом на сумму порядка 14 млрд рублей. Доходная часть составит более 203 млрд рублей, расходная — свыше 2017 млрд рублей. В случае принятия предложенных правительством изменений доходные и расходные статьи увеличатся.