Нефть: цена готова к повышению после нисходящей коррекции

Москва, , 07:36 — REGNUM В понедельник, 23 октября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,65%, до $57,37 за баррель, WTI повысилась на 0,11%, до $51,90 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $54,1 за баррель. Об этом ИА REGNUM сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

В понедельник нефтяной рынок закрылся небольшим снижением. Цена на нефть сорта Brentснизилась с $57,99 до $57,26. Никаких новостей за падением цен не стояло. Снижение проходило в рамках коррекции на фоне укрепления американского доллара.

Во вторник, 24 октября, на торгах в Азии цена на Brentвыросла на 0,24%, до $57,45. При повышении котировок выше 57,85/58,00 ожидается дальнейший их рост до $58,60. Перед закрытием торгов Американский институт нефти опубликует еженедельный отчет по запасам нефти в США.