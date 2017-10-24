Ситуация по рублевым парам остается неопределённой

Москва, , 07:34 — REGNUM В понедельник, 23 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 7 коп. (+0,12%), до 57,55 руб., курс евро снизился на 15 коп. (-0,22%), до 67,59 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,2 млрд (-24,13%), евро/рубль — 157,8 млн евро (+2,46%). Об этом ИА REGNUM сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. В течение сессии рублёвые пары торговались в узких диапазонах. Из-за отсутствия драйверов к резким ценовым колебаниям, участники рынка воздерживались от решительных действий. По итогам дня российская валюта незначительно подешевела к доллару США и укрепилась к евро. Евро ослаб на форекс из-за политического кризиса в Каталонии. Карлес Пучдемон выступит 26 октября в парламенте Каталонии по поводу ответа Мадриду.

Во вторник, 24 октября, нефть торгуется в плюсе. Brentстоит $57,46 (+0,26%). Рост нефтяных котировок будет неплохой поддержкой рублю на открытии биржи. Дополнительные силы российская валюта будет черпать от продажи экспортерами валютной выручки для налоговых выплат (пик платежей — 25 октября).

Если цена на нефть успешно преодолеет уровень $58 за баррель, то пара доллар/рубль вернётся в район 57,15/57,25 руб. На торгах в Азии доллар дешевеет ко всем основным валютам, кроме новозеландского доллара. Дополнительный стимул для трейдеров на время коррекции купить рубль. По паре евро/рубль движение сохранится в районе 67,65 руб.