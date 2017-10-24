Корпорация развития ДВ судится с резидентом ТОР в Хабаровском крае

Хабаровск, , 07:24 — REGNUM Корпорация развития Дальнего Востока впервые с момента действия закона о территориях опережающего социально-экономического развития начала судебную тяжбу с резидентом ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае. Сумма иска — немногим более 206,25 тыс. рублей. Предмет иска — неуплата взносов за субаренду земельного участка, предоставленного резиденту ТОР «Комсомольск» — ООО «Эпсилон-2», входящему в группу компаний «Энергия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Эпсилон-2» стал самым первым резидентом ТОР на Дальнем Востоке — в 2015 году, как следует из реестра резидентов ТОР на сайте Корпорации развития Дальнего Востока. Свидетельство датировано 30 сентября 2015 года.

Компания намеревается в ТОР «Комсомольск» построить завод по механообработке изделий для предприятий авиастроения, в первую очередь для комсомольского авиазавода холдинга «Сухой».

Как сообщается на официальном сайте группы компаний «Энергия», механообрабатывающее производство мощностью 1 млн нормочасов в год будет выпускать детали для КнААЗ им.Ю.Гагарина (входит в ПАО «Сухой»), в том числе — для проекта Sukhoi Superjet 100.

Проект должен обеспечить 800 новых высокотехнологичных рабочих мест, 7,7 млрд рублей инвестиций. По замыслу проект должен придать и новый мощный импульс дальневосточному авиастроению.

Достигнуто и соглашение между Группой компаний «Энергия» и Фондом развития Дальнего Востока о выделении 1,5 млрд рублей — на строительство первой очереди производства.

Однако, с 2015 года амбициозный проект фактически не стартовал: резиденту ТОР не удается договориться с «Объединенной авиастроительной корпорацией» о фиксированных закупках комплектующих, которые станет производить будущий завод. А без этих соглашений весь проект просто теряет смысл — если нет гарантированного покупателя, размещение такого производства на площадке ТОР не востребовано, сообщило ИАА Восток России.

Льготный режим для «Эпсилон-2» действует до 2085 года — именно на такой срок выдано свидетельство резидента ТОР и, соответственно, по этот год действует Соглашение о льготном режиме.

Иск Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) к «Эпсилон-2» содержит требование о взыскании с резидента немногим более 206,25 тыс. рублей — за субаренду земельного участка по договору от 27 декабря 2016 года.

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В нарушение условий договора резидент не оплатил аренду с начала действия договора по сентябрь 2017 года.

«Для резидентов ТОР установлен особый, льготный режим предоставления земельного участка с пониженными ставками аренды — применяется понижающий коэффициент 0,8 к кадастровой стоимости земельного участка, тогда как при аренде земли через органы местного самоуправления коэффициент составляет 1,5 к кадастровой стоимости земельного участка», — сообщили в КРДВ.

Дело по иску Корпорации развития Дальнего Востока будет рассмотрено в арбитражном суде Приморского края 31 октября.

По состоянию на 17 октября 2017 года, в реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, который ведет КРДВ, значилось 194 резидента. Две компании расторгли соглашения досрочно. Один из них — резидент ТОР «Хабаровск» — ритейлер ГК «Невада».

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ИА REGNUM сообщало о скандале, разразившемся в Хабаровске в связи со строительством первого в истории края аквапарка. ГК «Невада» собиралась строить его вместе с южно-корейским соинвестором. Тогда мэрия Хабаровска настолько «заволокитила» процесс, что в дело пришлось вмешаться губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Только благодаря вмешательству высокопоставленных чиновников проект удалось отстоять.

ГК «Невада» владеет крупнейшей на Дальнем Востоке сетью гипермаркетов «Самбери», мини-маркетами «Раз — два», мощностями по выпечке хлебной продукции, и т.д. Именно хлебное производство «Невада» намеревалась перевести в ТОР, вложив средства в новый производственный комплекс общей площадью 70 тыс. кв. метров, включая складские помещения.

В 2016 году «Невада» подала заявку на предоставление статуса резидента ООО «Невада — Хабаровск», зарегистрированного в феврале 2016 года в Ильинке, в пригороде Хабаровска. 10 августа 2016 года компании было выдано свидетельство резидента ТОР с направлением деятельности «Производство пищевых продуктов». Но год спустя, 7 августа 2017 года, соглашение было расторгнуто досрочно.

В июне 2017 года соглашение о ведении деятельности в ТОР «Надеждинская» (Приморье) расторг еще один резидент — ООО «Сато». Компания собиралась производить термобелье, нижнее белье и готовилась вложить в производство 45 млн рублей.

Проблемы у инвесторов, что в хабаровской ТОР «Ракитное», что в приморской ТОР «Надеждинская», связаны, по оценкам экспертов, с отсутствием сетей — их там нет. Предполагается, что софинансировать их создание должны бюджеты РФ и субъектов, а также внебюджетные источники. Все эти проекты сильно отстают от графиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре 2017 года во Владивостоке, эксперты критиковали Минвостокразвития в связи с медленной реализацией портовых проектов в ДФО. Несмотря на многообразие таких проектов, представляемых на каждом форуме, в ДФО имеется всего три специализированных портовых комплекса. 17 октября 2017 года о строительстве нового специализированного морского терминала по перевалке глинозема в морском порту Ванино заявила компания «РУСАЛ». Компания оформляет документы на получение статуса резидента свободного порта. Еще один морской терминал по перевалке угля строит в Ванино ООО «Сахатранс» — компания резидентом порто-франко не является.