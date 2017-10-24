Стратегия «Почты России»: срок доставки сократится до 36 часов

Москва, , 06:19 — REGNUM Сокращения срока доставки почты до полутора суток планирует добиться руководство ФГУП «Почта России», сообщил Николай Подгузов, генеральный директор почтового оператора, в интервью телеканалу «Россия 24».

Комментируя планы на будущее, Подгузов отметил, что есть стратегический проект на предстоящую пятилетку.

«Мы ставим перед собой задачу обеспечить получение потребителем посылки в течение 36 часов», — сказал он.

Он пояснил, что сейчас «Почта России» реализует тот план, который был разработан до 2018 года. Затем начнет действовать новая стратегия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября российский министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров попросил депутатов Госдумы ускорить процесс принятия законопроекта о преобразовании «Почты России» в акционерное общество.

После этого «Почта России» должна остаться в госсобственности, входя в список стратегических предприятий РФ.

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