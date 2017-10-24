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СГК: ряд управляющих компаний Барнаула продолжают накапливать долги

Экономика

Составлен антирейтинг жилищных организаций с наибольшей дебиторской задолженностью

СГК: ряд управляющих компаний Барнаула продолжают накапливать долги
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Барнаул

Барнаул, 24 октября 2017, 06:15 — REGNUM  Сибирская генерирующая компания (СГК) составила антирейтинг наиболее проблемных управляющих организаций и ТСЖ Барнаула по итогам 9 месяцев 2017 года. Как сообщили сегодня, 24 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала СГК, главными критериями для отбора «лидеров» стал достигнутый уровень собираемости денежных средств за девять месяцев, объем сформированной задолженности за тепло и горячую воду (по данным бухгалтерского учета группы компаний СГК), а также период просроченной задолженности.

Позиция в рейтингеНазвание организацииЗадолженность (по данным бухгалтерского учета группы компаний СГК по состоянию на 01.10.2017 г.)Количество домов на обслуживании
1ООО «Прогресс плюс»60 797 208,3233
2ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района г. Барнаула»36 837 617,3356
3ООО «УК ЖЭУ-6 Октябрьского»18 134 891,9728
4ООО УК г. Барнаула «Уют и согласие»17 098 583,2431
5ООО «Управляющая компания» «Старый Барнаул»11 860 479,1858
6ООО «УК «Барнаул»8 491 670,507
7ООО УК «Индустриальная»6 042 626,78
30
8ООО Управляющая компания «Уют и комфорт»
5 051 334,26
5
9ООО «УК ЖЭУ-6 г. Барнаула»
4 870 134,73
22
10ТСЖ «Западный»
4 321 132,16
1

Как видно из приведённой таблицы, лидерство в антирейтинге энергетиков традиционно держит за собой компания ООО «Прогресс плюс»: у нее на обслуживании находятся 33 многоквартирных дома. При этом задолженность организации за тепло и горячую воду перед Сибирской генерирующей компанией превышает 60,7 млн рублей.

«Это предприятие уже не раз попадало в федеральный рейтинг управляющих организаций-должников и, как видно, позиций своих не сдает», — констатируют в СГК.

У компании, которая заняла в рейтинге второе место, задолженность в 1,6 раза меньше — 36,8 млн рублей. Такой долг за ресурсы накопила ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района г. Барнаула» (она обслуживает 56 домов).

Долг ООО «УК ЖЭУ-6 Октябрьского» (обслуживает 28 домов) составляет 18,1 млн рублей, а ООО УК г. Барнаул «Уют и согласие» (31 дом) накопила долг в более чем 17 млн рублей.

«В нашем антирейтинге, к большому сожалению, постоянно фигурируют одни и те же компании. Но при этом мы замечаем тенденцию по переходу части домов к другим организациям, более надежным и ответственным. Жители начинают понимать, что многие проблемы в их домах появляются и не устраняются по вине обслуживающей компании. Много примеров тому мы отметили на проведенной нами 12 октября «прямой линии» по теплоснабжению. Тогда барнаульцы звонили и жаловались на точечное отсутствие тепла и другие проблемы, которые, как оказалось по результатам проверки, связаны с недоработками УК. Компания ООО «Прогресс Плюс», к слову, за два часа прямой линии была названа обращавшимися горожанами дважды», — пояснил директор Барнаульского филиала СТК Игорь Холодков.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в антирейтинге исполнителей коммунальных услуг, составленном в I квартале 2017 года, наибольшая дебиторская задолженность была у таких компаний, как «Трест Центрального района» и УК «Старый Барнаул». В лидерах антирейтинга также значились УК «Аверс», которая на тот момент была должна СГК и водоканалу свыше 13 млн рублей, УК «ЖЭУ 6 Октябрьского» чей долг за тепло и воду превышал 21 млн рублей.

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Долги за жилищно-коммунальные услуги