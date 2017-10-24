Барнаульская ТЭЦ-2 получила паспорт готовности к зиме

Барнаул, , 05:40 — REGNUM Комиссия управления Алтайского края по промышленности и энергетике выдала паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов Барнаульской ТЭЦ-2. Об этом сегодня, 24 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала генерирующей компании.

Известно, что паспорт выдан по итогам оценки готовности оборудования и механизмов, работы персонала теплоэлектростанции и других аспектов функционирования энергообъекта в период низких температур.

О выполнении требований, обеспечивающих стабильную работу Барнаульской ТЭЦ-2 к работе в осенне-зимний период свидетельствует то обстоятельство, что на предприятии сформирован необходимый запас топлива, в полном объеме реализована запланированная ремонтная программа. Кроме того, во всех подразделениях организован и осуществляется контроль соблюдения требований промышленной и пожарной безопасности. Персонал подготовлен к действиям в случае возникновения внештатных ситуаций.

В состав этой комиссии вошли представители правительства Алтайского края, Ростехнадзора, администрации города Барнаула, МЧС и других ведомств, а также руководители и специалисты Алтайского филиала СГК и самой станции.

«В этом году, как и во всех предыдущих, получению паспорта готовности предшествовала очень серьезная работа. Мы заранее провели анализ готовности всех цехов и подразделений, разработали план подготовки. Все работы были выполнены в полном объеме и в соответствии с графиком. Наша станция в очередной раз подтвердила, что является надежным источником выработки энергии и готова обеспечить теплом дома горожан в любые морозы», — отметил директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Александр Лукьянов.

Всего на ремонт станции в этом году было направлено более 469 млн рублей. В программу вошли капитальные и текущие ремонты 10 котлоагрегатов, 5 турбин, а также замена 199,1 т поверхностей нагрева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Барнаульская ТЭЦ-3 Барнаульская Сибирской генерирующей компании (СГК) паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов получила еще в начале октября.

Читайте ранее в этом сюжете: К зиме готовы: Барнаульская ТЭЦ-3 получила паспорт