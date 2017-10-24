Несчастных случаев на производстве в КНР стало меньше

Пекин, , 01:00 — REGNUM Ситуация с безопасностью на рабочих местах в Китае продолжает улучшаться по мере того, как число инцидентов и смертельных случаев на производстве резко упало за первые девять месяцев 2017 года, сообщает 23 октября агентство «Синьхуа».

Количество несчастных случаев на производстве снизилось на 26,4% в сравнении с 2016 годом до порядка 36 тыс. в период с января по сентябрь, в то время как смертность упала на 19% до 26 тыс., сообщает Государственная администрация охраны труда КНР.

Улучшения преимущественно связаны с укреплением государственного надзора за охраной труда, а также увеличением числа инспекций и проверок вкупе с ужесточением наказания за нарушения.

Однако, как утверждает ведомство, по-прежнему существует огромный плат работ по вопросу сокращения числа несчастных случаев вроде пожаров и обрушений угольных шахт.

Китай планирует ввести 362 новых трудовых стандарта в целях улучшения ситуации с безопасностью на рабочих местах в двенадцати сферах, включая добычу угля и работу с опасными химикатами в период до 2020 года.

Отметим, что аварии на шахтах в Китае и пожары на производственных и химических предприятиях не являются редкостью в Китае, даже несмотря на улучшившиеся показатели по сравнению с 2016 годом. В связи с чем, власти Поднебесной понимают, что им предстоит еще много работы.

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