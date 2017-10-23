Удмуртия за месяц увеличила госдолг на 1,5 млрд рублей

Ижевск, , 23:47 — REGNUM В течение месяца Удмуртия увеличила государственный долг на 1,5 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2017 года, объем долговых обязательств республики достиг 51,42 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

С сентября по октябрь сумма задолженности выросла за счет увеличения доли коммерческих и бюджетных кредитов.

Так, объем средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, вырос на 500 млн рублей и составил 18,11 млрд рублей. В структуре долговых обязательств доля коммерческих кредитов практически не изменилась, даже наблюдается незначительное сокращение: в сентябре — 35,27%, в октябре — 35,21%.

Сумма средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, составила 23,159 млрд рублей, увеличившись в течение месяца на 1 млрд рублей. В структуре госдолга доля бюджетных кредитов увеличилась с 44,38% в сентябре до 45,03% в октябре.

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Объем ценных бумаг, выпущенных республикой, не изменился и составляет по-прежнему 10,150 млрд рублей, однако доля это вида долговых обязательств в структуре задолженности сократилась с 20,33% в сентябре до 19,74% в текущем месяце.

Государственные гарантии в структуре госдолга Удмуртии не представлены.

С начала года республика увеличила долг на 2,447 млрд рублей или на 5%. В структуре долговых обязательств наблюдается сокращение доли коммерческих кредитов на 1,981 млрд рублей или на 9,87% и рост суммы бюджетных заимствований на 4,428 млрд рублей или на 23,64%.

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Отметим, что в настоящее время министерство финансов Удмуртии не опубликовало данные о размере государственного долга республики по состоянию на 1 октября. Однако по информации ведомства на начало сентября, расходы на обслуживание долговых обязательств составили 2,144 млрд рублей.

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Напомним, что согласно изменениям, внесенным в закон о бюджете республики на 2017 год предельный уровень госдолга Удмуртии сократили с 52,369 млрд рублей, как предполагала предыдущая редакция закона, до 49,84 млрд рублей согласно условиям соглашения с Минфином РФ — на 1 января 2018 года госдолг не должен превышать 95% от налоговых и неналоговых доходов, а рыночные заимствования не должны превышать 60%. Таким образом, сумма долговых обязательств на сегоднашний день превышает предельный объем госдолга на 1,58 млрд рублей.