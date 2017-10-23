Депутаты Мосгордумы определили расходы на госдолг столицы

Москва, , 21:23 — REGNUM Расходы на обслуживание государственного долга Москвы в 2018—2020 годах планируются в объёме 3 млрд 258 млн рублей, 4 млрд 794 млн рублей и 4 млрд 798 млн рублей соответственно и не превысят 0,2% от планируемых расходов бюджета города. Об этом 23 октября заявила руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической политике и финансам в Мосгордуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Погашение долговых обязательств, которые были приняты ранее, в 2018 году планируется в объёме 347 млн рублей. Последующее погашение государственного долга будет осуществляться не раньше 2021 года. При этом прогнозируемый объём государственного долга города Москвы к концу 2020 года должен остаться ниже предельного уровня долга, определяемого бюджетным кодексом Российской Федерации.

«Дефицит столичного бюджета в 2018 году заложен в размере 10,6% — 223 млрд рублей, и в последующие два года он будет последовательно снижаться. При этом компенсировать дефицит предполагается не с помощью заимствований, а за счет повышения эффективности госзакупок и использования остатков бюджета предыдущего года», — отметила Зяббарова.

Она добавила, что планирование доходной части бюджета города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития столицы, а также действующего законодательства о налогах и сборах, в том числе вступающего в силу с 1 января 2018 года, расчетов поступлений по администрируемым источникам доходов.

Относительно поправок в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения высказался первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Александр Сибрин.

Он отметил, что законопроектом «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения» предлагается с 1 января 2018 года отменить налоговую льготу на федеральные бюджетные учреждения, одновременно изменив порядок финансового обеспечения учреждений в части расходов на его уплату. На его взгляд, это будет способствовать усилению контроля за целевым использованием их имущества и оптимизации расходов бюджета города Москвы и бюджетов внутригородских муниципальных образований.

Следующее изменение касается международного медицинского кластера, создаваемого на базе «Сколково».

"В целях развития инновационной медицинской деятельности по оказанию медпомощи, содействия в разработке лекарственных препаратов, медицинских технологий и медицинских изделий, развития образовательной деятельности и проведения научных исследований, а также в целях развития международного сотрудничества предлагается с 1 января 2018 года освободить от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет организации, которые расположены на территории кластера.

Кроме того, изменения вносятся в Закон города «О транспортном налоге», в соответствии с которым от уплаты транспортного налога также на 10 лет освобождаются управляющие компании международного медицинского кластера и участники проекта», — подчеркнул Сибрин.

Добавим, в целях исключения дополнительной налоговой нагрузки на участников программы реновации законопроектом также предлагается освободить от уплаты торгового сбора организации и индивидуальных предпринимателей. Речь идёт о торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, которые были изъяты или в отношении которых было прекращено право аренды в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве. Освобождение предоставляется при условии, что в указанный период организации, индивидуальные предприниматели начали использовать другой объект осуществления торговли, ранее не использовавшийся данными организациями, индивидуальными предпринимателями для осуществления торговли.

«Эта мера исключит возможность двойного налогообложения предпринимателей», — отметил Александр Сибрин.

Добавим, комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам большинством голосов поддержала проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и рекомендовала столичному парламенту принять его в первом чтении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве рассказали, из чего формируется доходная часть бюджета столицы.

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