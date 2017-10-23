Великому Новгороду возвращают транспортные полномочия

Великий Новгород, , 21:06 — REGNUM Вопрос о передаче полномочий в сфере общественного транспорта на уровень муниципалитета дума Великого Новгорода рассмотрит на ближайшем заседании 27 октября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 октября, на заседании общественного совета при думе города заявил председатель думы Владимир Тимофеев.

По его словам, вопрос будет обсуждаться в разделе «Разное».

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что область готова передать полномочия муниципалитетам обратно, если они сами будут к этому готовы.

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Он заявил, что региону нужна единая схема транспортного обслуживания Новгородской области, и она будет создана уже в 2017 году. Что касается общественного транспорта в Великом Новгороде, Никитин заявил:

«То, на чём ездят наши сограждане по Великому Новгороду — не выдерживает никакой критики. Мягко скажем, стыдно на всё это смотреть».

Общественной палате Новгородской области глава региона предложил пройти «боевое крещение», обсудив вопросы транспортного обслуживания новгородцев, в том числе и формирование тарифа на перевозки в Великом Новгороде.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2015 года полномочия в сфере общественного транспорта в Великом Новгороде региональные власти взяли на себя. До этого за городской транспорт отвечал муниципалитет. Необходимость передачи полномочий на уровень субъекта прежнее руководство Новгородской области во главе с Сергеем Митиным объясняло единым подходом ко всем муниципалитетам, при этом в областном центре параллельно в собственность области безвозмездно был передан крупнейший автоперевозчик Великого Новгорода — ОАО «Автобусный парк», перед которым власти региона имели 200-миллионные долги за перевозку льготников. Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев дважды накладывал вето на решение депутатов городской думы, депутаты дважды его преодолевали. Суды также не встали на сторону муниципалитета в этом вопросе, признав сделку законной.

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Осенью 2016 года в Великом Новгороде существенно ухудшилось транспортное обслуживание население из-за того, что руководство «Автобусного парка» не смогло договориться с арендодателем (компанией «Питеравто») и одномоментно лишилось более 90 автобусов.

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