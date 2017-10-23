Микаил Шишханов покидает совет директоров «Русснефти»

Москва, , 19:59 — REGNUM Совладелец «Бинбанка» Микаил Шишханов не вошёл в список кандидатов в новый состав совета директоров нефтяной компании «Русснефть», утвержденный для голосования на внеочередном собрании акционеров, следует из данных, опубликованных 23 октября на портале «Центр раскрытия корпоративной информации».

Действующий состав совета директоров «Русснефти» состоит из 13 человек. В список кандидатов вошли 12 имён — всё действующие члены совета, в том числе совладелец компании Михаил Гуцериев, глава «Фортеинвеста» Саид Гуцериев, председатель совета директоров «Корпорация А.Н.Д» Саит-Салам Гуцериев.

Выборы с. Акционеры компании также должны будут решить вопрос и о количественном составе совета директоров.

Напомним, ранее в октябре стало известно, что Микаил Шишханов подал заявление о выходе из совета директоров принадлежащей Гуцериевым сети бытовой техники «М.Видео». Данный вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров компании 18 декабря.

Информация о том, что Шишханов может покинуть совет директоров «Русснефти» появялась в СМИ ещё в августе этого года.