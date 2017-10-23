Белгородская область планирует за три года «скинуть» более 4 млрд госдолга

Белгород, , 18:03 — REGNUM Белгородская область планирует участвовать в программе реструктуризации бюджетных долгов регионов РФ, а также к 2020-му снизить объем госдолга до 35,1 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, постановление «Об утверждении основных направлений долговой политики Белгородской области на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов», подписанное губернатором Евгением Савченко, было опубликовано на сайте облправительства.

Белгородская область встретила 2017 год с госдолгом в объеме 41 млрд 909 млн рублей, из которых госгарантии составляли более 11 млрд. Согласно прогнозу, к 1 января 2018 года госдолг составит 39 млрд 767 млн рублей, а госгарантии — более 10 млрд. Снижение удельного веса гарантийных обязательств в структуре госдолга региона планируется на 3,1% — до 25,2%. Государственные гарантии с 2014 по 2016 год предоставлялись только одной организации — Белгородскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства. Эта микрофинансовая организация получала гарантии в рамках предоставления займов. В 2017 году объем госгарантий запланирован в объеме не более 155 млн рублей.

За три года госдолг региона снизился более чем на 7,2 млрд рублей благодаря досрочному выводу государственных гарантий путем замены на залог приобретенного по инвестпроектам имущества и снижению лимита ответственности в связи с частичным исполнением обязательств. Благодаря этому в 2015 и 2016 годах Белгородская область полностью отказалась от привлечения коммерческих кредитов. С 2015 по 2017 год регион получил бюджетные кредиты на сумму более девяти миллионов рублей и реструктурировал еще два бюджетных кредита, что также помогло снизить долговые обязательства.

В ближайшие три года Белгородская область планирует погашать долговые обязательства за счет федерального бюджета и ресурсов, привлеченных на российском рынке капитала. Госгарантии, как и прежде, будут предоставлять только фонду поддержки малого бизнеса, госзаимствования — привлекать только в тех объемах, которые нужны для погашения долгов. Также регион планирует участвовать в программе реструктуризации бюджетных кредитов и получить рассрочку на их погашение до 2024 года.

Управление государственным долгом в правительстве назвали приоритетным направлением работы, а чтобы снизить его объем, в документе прописан ряд мероприятий. Государственные ценные бумаги будут использоваться как источник долгосрочного финансирования дефицита бюджета. Контроль за выполнением гарантийных обязательств усилят, чтобы бюджетные деньги не расходовались в случаях, когда за это должен отвечать исполнитель работ. Муниципальные долги будут находиться на мониторинге, чтобы их объем и затраты на их обслуживание не превышали допустимых значений.

Таким образом, по прогнозам, в 2017 году госдолг Белгородской области должен составить 39,7 млрд рублей, в 2018 — 35,3 млрд, в 2019 — 34,8 млрд, в 2020 — 35,1 млрд. Ожидается, что расходы на обслуживание госдолга возрастут с 2,1 млрд рублей в 2017 году до 2,8 млрд — в 2020-м.

Сложность исполнения этих мер заключается в том, что налог на прибыль организаций горно-металлургического комплекса, которые являются основными налогоплательщиками, прогнозировать трудно, а налоговое законодательство может претерпеть изменения. Также регион выходил на федеральный уровень с инициативами, которые помогли бы повысить доходную часть областного бюджета и сделать его более сбалансированным — но эти вопросы не решены до сих пор. В частности, регион не может контролировать рынок оборота алкоголя, устанавливать налог на прибыль сельхозпроизводителей.

Также в документе отмечены такие риски, как увеличение процентных ставок при новых займах, из-за которых увеличится сумма расходов на обслуживание госдолга, а также вероятность технических сбоев у исполнителей госконтрактов, из-за которых областной бюджет тоже может терпеть убытки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году по поручению президента Владимира Путина начнется реструктуризация бюджетных кредитов регионов РФ. Программа рассчитана на семь лет — до 2024 года. За это время регионы будут вносить средства для погашения долга, зафиксированного по состоянию на 1 января 2018 года. С 2018 по 2019 год объем выплат составит 5%, в 2020-м — 10%, далее — 20%.

Долги Белгородской области к 1 сентября 2017 года составили более 42,7 млрд рублей. Из них государственные ценные бумаги — более 17,4 млрд, кредиты банков — 4,6 млрд, бюджетные кредиты — 10,6, госгарантии — 9,9 млрд. По состоянию на 1 октября, согласно данным Минфина, объем госдолга уменьшился до 40,8 млрд рублей. Из них гарантии по государственным ценным бумагам снизились до 16,3 млрд, задолженность по коммерческим кредитам осталась неизменной, по бюджетным кредитам долг снизился более чем на два миллиарда — до 8,2 млрд рублей, госгарантии остались почти на прежнем уровне.

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