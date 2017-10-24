Киев поднимает цены на газ из-за нежелания торговать с «Газпромом»

Киев, , 02:45 — REGNUM С 1 ноября Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,8%. Данную информацию 23 октября подтверждает пресс-служба НАК «Нафтогаза».

Отмечается, что минимальная цена на газ будет увеличена с 8164 (307 долл) до 8805 грн (331 долл) за 1 тыс. кубометров с учетом НДС. В то же время максимальные цены на природный газ для промышленных потребителей будут повышены на 7,5% — с 9016 грн (339 долл) до 9692 грн (365 долл) за тыс. кубометров с учетом НДС. Представители «Нафтогаза» отметили, что все ценовые предложения дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

В частности, если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тыс. кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая стоимость.

Также цены на газ растут и в ЕС. Так, за последний месяц фьючерсы на природный газ с условием поставки на месяц вперед на немецкой торговой площадке NCG выросли примерно на 6%. Если на 20 сентября октябрьские фьючерсы торговались по €17,02 /МВт-час (около $214/тыс. куб. м), то 22 октября стоимость ноябрьских фьючерсов составляла €18,03/МВт-час ($227/тыс. куб. м).

В то же время украинское издание LIGA.net сообщает, что российский «Газпром» продает газ для ДНР и ЛНР дороже, чем Украина платит за реверсный газ из ЕС.

Так, по данным издания, в третьем квартале 2017 года «Газпром» растаможил две партии природного газа для нужд республик по средней цене 239,4 долл. за тыс. куб. м. В то же время Украина закупает реверсный газ из Евросоюза не дороже 214,5 долл. за тыс. куб. м. При этом в июле 2017 партия газа 288 тыс. куб. м для ДНР и ЛНР была растаможена по цене в 232,5 долл. за тыс. куб. м.

Примечательно, несмотря на повышение цен на газ, руководство ДНР и ЛНР не анонсировало подорожание стоимости жилищно-коммунальных услуг и тарифов на природный газ.

В свою очередь 23 октября вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в комментарии «Экономической правде» уклончиво ответил на вопрос о возможном поднятии цен на газ для населения: «Цена на газ в Украине для бытовых потребителей должна отвечать импортному паритету».

При этом он заверил, что Киев не вернется к закупкам российского газа в нынешнем формате, даже если предложение «Газпрома» будет выгоднее, чем от европейских поставщиков. Чиновник считает, что рассмотреть вопрос перехода к частичной закупке газа у России возможно лишь в случае перенесения точки учета транзита к восточной границе.

«Если бы мы перенесли точку учета за транзитом на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это очень рискованно и безответственно», — сказал Кистион.

Он сообщил, что выгодные предложения «Газпрома» по поставке голубого топлива для Украины не всегда оправдывали себя.

«Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы», — добавил вице-премьер.

Кроме того, коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко не исключает, что к 2013 году Украина возобновит прямые закупки нефти и газа у России.

«Мы видим очень негативные тенденции. Возвращаются какие-то схемы… Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть… Если нет устойчивой системы развития, происходит возвращение к старой, более устойчивой», — сказал Витренко 21 октября во время выступления в рамках проекта НВ «Диалоги о будущем».

В свою очередь директор украинского Института энергетических исследований Дмитрий Марунич усомнился в прогнозах Витренко.

Он также считает, что отметил, что повышение цен на газ для промышленности подстегнет потребительскую инфляцию.

«Мы должны понимать, что это приведет к росту индекса цен производителей — это аналог индекса потребительской инфляции. Хотя большая часть заводов, которые покупают газ, работает сугубо на экспорт — экспорт металлопродукции, тем не менее, значительная часть поступает и на внутренний рынок — легкая промышленность, пищевая промышленность. Поэтому, к сожалению, будет расти индекс цен промышленных производителей и это подстегнет потребительскую инфляцию», — сказал Марунич 23 октября в интервью изданию «Обозреватель».

При этом глава комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что Международный валютный фонд не причастен к повышению тарифов на газ внутри Украины. По его словам, МВФ интересует исключительно платежеспособность государственного бюджета.

«Это не заявление МВФ, это заявление наших политиков, которые через якобы условия МВФ хотят протолкнуть очередное решение. Никогда МВФ как организация, которая дает деньги и которую интересует только платежеспособность госбюджета, не будет опускаться до такого уровня как цены и тарифы. Это не является вопросом МВФ, это исключительно проблема украинского правительства», — сказал Новак 23 октября в интервью телеканалу NewsOne.

Он сообщил, что назвал ложью заявления политиков, которые утверждают, что Украина приостанавливает сотрудничество с МВФ из-за того, что якобы Фонд требуется поднять цену на газ.

«Это неправда. Очевидно, МВФ, по экономическим или политическим причинам, приостанавливает сотрудничество с президентом и украинским правительством. Это очень серьезный сигнал, что до апреля как минимум не будут продолжаться переговоры с МВФ», — добавил Новак.

Также заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб признает, что цена на газ является одним из факторов риска для сохранения уровня инфляции. По его словам, рост цен на газ выступает не единственным фактором, который способен отрицательно повлиять на инфляцию в Украине.

Сологуб также напомнил, что в 2018 году на Украине «ожидается не только рост цены на голубое топливо, но также и повышение уровня зарплат и пенсионных выплат, которые за собой «потянут» рост цен».

Напомним, Украина не закупает газ у России с конца ноября 2015 года, перейдя на импорт голубого топлива у стран Евросоюза. При этом Украина закупает газ в ЕС от 190 до 220 долл за 1 тыс куб.м.За последние три года цена газа для украинских потребителей выросла в 10 раз. Согласно постановлению Кабмина №187 от 22.03.2017 года с 1.04.2017 года цена на природный газ для населения составила 6 957 грн за 1000 м. куб (262 долл) или 6,957 грн (0,26 долл) за 1 м.куб. К примеру до мая 2014 года украинцы платили за 1 м. куб газа 0,725 грн (0,02 долл).

Как сообщалось, в октябре Министерство экономического развития и торговли Украины заложило на 2018 год рост тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%. Данную информацию подтверждает пресс-служба ведомства. При этом в 2019 году ожидаемый рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — на 17,5%. В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление — 19%.