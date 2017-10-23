Новая жизнь брянского аэропорта: задержка зарплаты и реконструкция

Брянск, , 17:57 — REGNUM Международный аэропорт «Брянск» в 2017 году получил новую жизнь. Об этом во время VI Славянского международного экономического форума заявил гендиректор аэропорта Александр Сай, сообщила пресс-служба регионального правительства. Сейчас аэропорт надеется стать крупным грузопассажирским авиационным хабом. Для этого необходимо федеральное финансирование.

О делах аэропорта говорили в рамках обсуждения проекта «Шелковый путь». Аэропорт может стать основой формирования транспортного узла в рамках реализации проекта. Однако для этого необходимо модернизация аэропорта.

По данным генерального директора аэропорта, сейчас продолжается модернизация взлетно-посадочной полосы, рулежных площадок и стоянок.

«Совершенствование полосы необходимо в связи с тем, что она была спроектирована под советские авиасуда. У зарубежных самолётов нагрузочные характеристики иные. Масштабные вложения возможно осуществить в рамках соответствующей федеральной программы, вхождение в которую предмет сегодняшних забот руководства предприятия», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Вместе с тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, черная полоса в истории аэропорта закончилась не полностью. Так, в середине октября 2017 года Брянская транспортная прокуратура выявила нарушение прав работников аэропорта — им не платили зарплаты. Причем, за год это уже второй случай.

Впервые штраф за невыплату денег гендиректор аэропорта и юридическое лицо получили в июне 2017 года. Тогда в сумме штраф составил 32 тысячи рублей. Задолженность была погашена. Однако затем прокуратура вновь выявила факты несвоевременной выплаты денег. В отношении гендиректора было возбуждено новое административное дело.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2017 года в отношении бывшего генерального директора аэропорта было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что сотрудники аэропорта составляли фиктивные трудовые договоры, а после подписывали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. На эти работы деньги выделялись из Фонда имущества Брянской области. Деньги присваивались работниками аэропорта.

Все это происходило на фоне огромных долгов предприятия, которое полностью принадлежит правительству Брянской области. В апреле 2017 года депутаты Брянской областной думы одобрили выделение международному аэропорту «Брянск» 324 млн рублей на «оздоровление». Большая часть выделенных денег пойдет на погашение задолженности (225 млн рублей). Еще 99 млн будут потрачены на текущую деятельность, в частности, на ремонт искусственных покрытий и покупку спецтехники и оборудования.

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