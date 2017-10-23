В Тюменской области налог на имущество вырастет в разы

Тюмень, , 18:05 — REGNUM В Тюменской области депутаты навели страх на население принятием закона «О единой дате начала применения в Тюменской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». Налог за квартиру станет выше в несколько раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2018 года. Переход на новую систему налогообложения является обязательным для всех регионов России. Тюменская область делает это одной из последних, поясняет представитель пресс-службы Тюменской облдумы Елена Бабина.

Налог на имущество будет начисляться исходя из кадастровой, практически рыночной, стоимости недвижимости. Ранее данный налог исчислялся по инвентаризационной стоимости. Это позволяло владельцам дорогих квартир в центре Тюмени платить в качестве налога сущие копейки. Те, кто не вводил коттеджи в эксплуатацию, тоже раскошелятся. Кроме того, от налогообложения ушло имущество в новостройках, возведенных после 2013 года, так как инвентаризационная стоимость квартир там не определялась. А это 120 тыс. объектов недвижимости!

«Красной нитью в новом налогообложении прошит принцип социальной справедливости и налоговых вычетов — 20 квадратных метров по квартире и 50 квадратных метров по дому. Это метраж, который не будет облагаться налогом», — подчеркнул заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Разъясняя новый порядок уплаты налога на имущество, Михаил Таранов отметил, что пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и иным социально незащищенным категориям населения будут предоставлены льготы, компенсирующие сумму налога.

С изменением налогообложения пополнятся муниципальные бюджеты — средства от сбора данного налога поступают в местную казну.

С разъяснительной речью о пугающем тюменцев новшестве выступил в газете «Тюменская область сегодня» депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

«Согласно статье 408 Налогового кодекса РФ для граждан-налогоплательщиков предусмотрен переходный период: в первый год «новых» отчислений за недвижимость, то есть с 1 января 2018 года жители региона будут оплачивать лишь 20% от установленной муниципальными властями налоговой ставки, на второй год — 40%, на третий — 60%, на четвертый — 80%. И только на пятый год переходного периода, в 2022 году, владельцы недвижимости будут платить налоги исходя из 0,1−0,3 процента ставки на недвижимость по кадастровой стоимости», — успокаивает тюменцев парламентарий.

Также Владимир Ульянов предложил взять калькулятор и посчитать размер налога на квартиру площадью 59 кв. м в Центральном районе Тюмени. В первый год налог составит 306 рублей. Через пять лет, если кадастровая стоимость останется прежней — 1 530 рублей. И советует тюменцам заранее осведомиться об этой самой кадастровой стоимости своих гаражей и квартир в Росреестре, чтобы избежать в будущем споров о цене недвижимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, налог на имущество физических лиц за 2016 год, исходя из кадастровой стоимости жилых домов, квартир, гаражей, иных зданий, строений, сооружений, помещений граждане России стали платить с 2017 года.

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