Костромские власти обещают закончить ремонт на мосту через Волгу в срок

Кострома, , 17:45 — REGNUM К 1 ноября движение по мосту через Волгу будет восстановлено в полном объеме — об этом сегодня, 23 октября, заявил глава администрации Костромы Виктор Емец, передает пресс-служба Администрации области.

На данный момент завершены:

бетонные работы,

устройство гидроизоляции,

монтаж деформационных швов.

На ремонтируемых полосах уложено два слоя асфальта. Ведется монтаж 500 тротуарных плит. Сразу после окончания монтажа и установки тротуарных перил проезд по мосту будет открыт в полном объеме.

Губернатор Сергей Ситников поручил руководству Костромы изучить эффективность использования реверсивного движения на мосту.

«Нужно понять эффективность применения реверса. Есть ли реальный эффект», — подчеркнул глава области.

Генеральный ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля. Ремонтные работы планировалось закончить к 1 ноября, а в 2018 году, с наступлением лета, вновь продолжить ремонт. Ремонтом переправы занимается ООО «ММС». Цена проекта — 640 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает: костромской мост через Волгу открылся в 1979 году, с этого момента на нем ни разу не проводили капитальный ремонт. Ежедневно по мосту проезжает более 50 тыс. машин, в часы пик возникают пробки.

Постройка второго моста обсуждается в Костроме более 20 лет, однако из-за отсутствия денег дальше закладки камня в основание строительство не пошло. В сентябре 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов пообещал, что второй мост через Волгу будет построен до 2030 года.