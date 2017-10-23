«Всё наше» — в Москве защитили свой бюджет

Москва, , 17:31 — REGNUM Москва полностью живёт за счёт собственного бюджета и не забирает средства у регионов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политике Леонид Печатников на пресс-конференции 23 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что доходная часть бюджета формируется за счёт налога на физические лица и налога на прибыль предприятий. При этом софинансирование по федеральным программам составляет всего 5%.

«Налог на самые лакомые вещи Москва не получает. В Москве практически нет нефтяных, газовых доходов. Газпром давно платит налоги в Санкт-Петербурге, ВТБ тоже. За счёт чего строится бюджет Москвы? Прежде всего за счёт налога на физических лиц. Это значит, что основная задача, которую ставит перед собой мэрия, правительство — это создание новых рабочих мест, достойная зарплата и ндфл, который составляет почти половину доходной части бюджета», — подчеркнул заммэра.

По словам Печатникова, и технопарки, и налоговые льготы на предприятия создаются с одной целью — ради новых рабочих мест с достойной заработной платой. Налог на прибыль предприятий составляет вторую значимую часть бюджета столицы. По этой причине правительство стимулирует развитие предприятий, снижение себестоимости продукции.

«Даже платные парковки: всё то, что мы с них получаем, отдаем префектурам. НДФЛ и налог на прибыль предприятий — в этом секрет бюджета Москвы. Софинансирование федерального бюджета составляет только 5%. Последний крупный финансовый проект, который мы сделали совместно с федерацией — это Морозовская больница. Поэтому сказки о том, что отнимаем у регионов и за счёт этого жируем, неправда. Мы постоянно всем помогаем, особенно соседям», — утверждает Печатников.

Он также добавил, что не готов делиться с регионами подарками для рожениц. С подобной инициативой выступил Минтруд, предложив запустить всероссийскую акцию «Подарок новорожденному», в рамках которой поручено вручать каждой женщине, выписывающейся из родильного дома, предметы ухода за ребёнком.

«В Москве эта программа действует уже несколько нет. Делиться опытом готов сколько угодно, деньгами нет», — заключил спикер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в предстоящий трёхлетний период планируется ежегодный рост доходной части бюджета города Москвы на 5%.

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