Смольный и «ЛСР» договорятся о штрафах по «частному трамваю» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Смольный и генподрядчик первого петербургского «частного трамвая», компания «ЛСР-Строй», «найдут решение» относительно возможных штрафов за отставание строителей от сроков реализации проекта. Об этом 23 октября сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«До конца года проект точно будет реализован. Я, конечно, нагнетаю, как могу, эту историю, чтобы «ЛСР» двигался как можно более активно», — признал Албин.

Изначально первый маршрут частного трамвая под брендом «Чижик» от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы в Красногвардейском районе должен был быть запущен в августе 2017 года, затем срок перенесли на сентябрь, потом на ноябрь. Как обещают в «ЛСР-Строй», строительные работы будут завершены в ноябре.

О тяжелейшей транспортной ситуации в районе, где идет строительство линии частного трамвая, и о реакции местных жителей на эту стройку читайте в материале ИА REGNUM: «Конец света, ад, могила»: петербуржцы мучаются в ожидании частного трамвая.

Сам Игорь Албин в августе заявлял об отставании от сроков на полгода, а глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк говорила о двухмесячном отставании и грозила штрафом в 13 млн рублей.

«Проект будет реализован точно. Насчет штрафов: есть соглашение, юристы нашего юркомитета и юристы компании «ЛСР» найдут какие-то решения. Моя задача — запустить трамвай до конца года, и он будет запущен», — сказал Албин.

Формально, согласно концессионному соглашению, первый этап проекта должен был быть завершен не позднее, чем через 17 месяцев после подписания документа. Этот срок истекает 1 ноября. Концессионер, в лице ООО «ТКК», не считает, что сейчас есть объективные причины для разговоров о штрафах, тем более, замечают в компании, Смольный очень долго согласовывал передачу концессионеру земельных участков, и строители не могли работать.

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На сегодня, по словам Албина, он видит явный прогресс в работах. «Движение там очевидное. Даже «Чижика» нашего презентовали. Очень неплохой получился трамвай», — считает Албин.

По словам чиновника, пилотный проект неизбежно столкнулся бы с трудностями, и непросто было даже найти партнера, который бы включился в проект первого частного трамвая «со многими неизвестными».

«Это уже не секрет, что и данные по изысканиям были сомнительные, потому что надлежащей базы данных по инженерным изысканиям в городе нет. Проектировать, строить, формировать модель проекта приходилось одновременно», — пояснил Игорь Албин.

Он отметил, что большая полемика развернулась вокруг остановочных павильонов, которые одновременно должны быть и «умными», и соответствовать петербургской эстетике. «Полемика еще не закончилась», — добавил вице-губернатор.

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