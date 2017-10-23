В Воронеже провалились аукционы на ремонт четырех мостов

Воронеж, , 17:14 — REGNUM В Воронеже подрядчики проигнорировали конкурсы на проведение ремонта четырех мостов на общую сумму более 5,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Два тендера на ремонт и содержание мостов в Воронеже 11 октября объявила Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства.

В частности, на планово-предупредительный ремонт моста через реку Усманку (по улице 9 Мая) из бюджета выделено 2,94 млн рублей. До 15 декабря, в соответствии с условиями конкурса, подрядчику предлагалось привести в порядок парапетное заграждение, установить деформационный шов, очистить конус насыпи от кустарника.

Другой контракт, стоимостью 2,47 млн рублей, предполагал ремонт двух уровней Северного моста, моста на водосбросе Воронежского гидроузла, и пешеходного путепровода по улице Циолковского через железнодорожные пути на станции «Придача».

Результаты обоих тендеров планировалось подвести 26 октября, однако их признали несостоявшимися, так как на конкурсы ни одной заявки так и не поступило.

Между тем, в конце прошлой недели в Воронежской области был объявлен повторный конкурс на изготовление и монтаж наплавного моста через реку Дон в селе Коротяк Острогожского района — за 78 млн рублей. Первый конкурс был объявлен в августе, но так и не состоялся из-за отсутствия заявок.

Также 19 октября департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области объявил три тендера на выполнение работ по содержанию автодорог в 10 районах области — на общую сумму 2,75 млрд рублей.