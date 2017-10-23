Минсельхоз Карелии подводит итоги сбора урожая картофеля и овощей

Петрозаводск, , 16:59 — REGNUM В Карелия практически завершена уборка картофеля и овощей. Об этом 23 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления Минсельхоза.

По информации ведомства, на сегодняшний день в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах республики валовый сбор картофеля составил 3,7 тысячи тонн, овощей — 1,3 тысячи тонны.

Сообщается, что наиболее высокого показателя урожайности картофеля и овощей добились хозяйства «Мякеля» и Свирид О.А., в которых средняя урожайность картофеля составила 300 ц/га и 250 ц/га соответственно, овощей — 400 ц/га и 408 ц/га.

Отметим, что, по данным Минсельхоза, наибольший объём картофеля в республике выращивается самими жители на приусадебных участках. В 2016 году дачники и сельхозпредприятия Карелии вырастили 71 тысячу тонн картофеля.