Вести бизнес в России — это работа или ярмо?

Москва, , 01:53 — REGNUM Не секрет, что развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) в нашем государстве представляет жалкую картину. Анализ существующих проблем проводился как государственными учреждениями, так и частными аналитическими центрами. Однако все меры, предложенные по оздоровлению сферы в коммерческой деятельности россиян, не нашли реального воплощения в жизнь, невзирая на заявления правомочных госчиновников и утвержденных постановлений Правительства РФ. Конечно, это не нефть и не газ, алмазы и тд. Вместе с тем, следует признать, что реальная поддержка россиян, стремящихся вести свое дело на территории Российской Федерации, могла бы привести к созданию рабочих мест. И что немало важно — утвердиться гражданам в уверенности, что они не брошены своим государством, и при условии соблюдения законов, могут быть успешны в ведении своего бизнеса.

Российский МСБ отчаянно пытается выжить на рынке, несмотря на крайне неблагоприятные для себя условия. Владельцы небольших предприятий жалуются на предвзятость чиновников, провокации проверяющих и непомерную налоговую нагрузку.

При этом согласно поведенным исследованиям очень серьезным препятствием для организации работы собственного предприятия является нехватка квалифицированного персонала и налоги. Такие традиционные беды, как коррупция и проверки, якобы уходят на второй план, хотя по-прежнему мешают бизнесу больше, чем криминал. Повышение страховых взносов заставляет бизнес уводить зарплату в тень, отсюда и проблемы с персоналом, утверждают эксперты.

В частности, были проанализированы итоги опроса собственников и руководящих сотрудников компаний малого и среднего бизнеса о состоянии предпринимательского климата в России. В опросе участвовали более 6 тысяч предпринимателей в 40 российских регионах.

Большинство опрошенных руководителей МСБ позитивно оценили свой регион как место для ведения бизнеса. Но весомый процент опрошенных предпринимателей дали жесткую оценку: «однозначно неблагоприятное место для ведения бизнеса».

По заключению официальных аналитиков, фактор административного давления отошел для бизнеса на второй план. Тем не менее, почти треть опрошенных руководителей МСБ утверждали, что проверяющие инстанции никогда не создают проблем для развития бизнеса, но каждый пятый говорил о том, что проверки мешают им часто или постоянно и что проверки не дают бизнесу жить и развиваться. При этом и проверяющие инстанции, и правоохранительные органы создают проблемы для МСБ чаще, чем криминал, отмечали опрошенные руководители.

Коррупция по-прежнему считается распространенным и обременительным для МСБ явлением. Более половины опрошенных отказались от обсуждения этой проблемы. Среди тех, кто согласился, заявили, что «коррупции в регионе не существует».

Вместе с тем, существенная доля респондентов откровенно признали, что их компании практикуют неформальные выплаты чиновникам.

Около четверти опрошенных считают коррупцию обычным явлением в их регионе в таких сферах, как доступ к госзаказу, прохождение проверок, аренда и покупка земли, подключение к инфраструктуре, получение разных форм господдержки и др.

Любопытный опрос провели в челябинском филиале Президентской академии. среди которых были госслужащие, политики, бизнесмены и общественники, ответили на вопрос, чьи интересы госорганы защищают прежде всего, большинство сочли, что власть в первую очередь защищает интересы крупного финансового, торгового и промышленного капитала. Второй по популярности ответ — «свои собственные интересы, чтобы удержаться у власти». На третьем месте оказался ответ «правящей элиты», а далее в порядке убывания — «бюрократии», «армии и силовых структур». Незначительное число респондентов затруднились с ответом. Пункт, в котором значились интересы малого и среднего бизнеса, не выбрал никто. Он остался невостребованным наравне с «пенсионерами», «рабочими и крестьянами», а также «бедными и обездоленными».

В этой связи, хочется отметить еще один немало важный фактор, который влияет на создавшуюся ситуацию. Это бесчинство силовых структур. По сложившейся многолетней практике в наших правоохранительных органах образовалась система, которая отслеживает наиболее успешно развивающиеся бизнес-проекты. Как только там фиксируется достаточная прибыль, туда прибывают законоблюстители, с единственной целью «договориться» о спокойном существовании компании. Не договорились — организуется масса проверок. При этом, дабы отжать денег представители госструктур не гнушаются любыми провокациями.

В качестве примера можно привести, опубликованные материалы о криминальном притеснении со стороны группы «авторитетных» лиц российских граждан, имевших смелость вести бизнес на территории нашей страны. Речь идёт о деятельности (широко освещено российскими СМИ) организованного преступного сообщества, которое долгое время возглавлял генерал МВД РФ, помогали ему его высокопоставленные министерские коллеги, а также сотрудники среднего и низшего звена. С учетом масштабности проводимых криминальных мероприятий не исключено участие в ОПС представителей других силовых структур РФ. Зарабатывали преступники за счёт вымогательств. Каждый бизнесмен тем или иным путем, попавший в их поле зрения должен был платить дань и поделиться бизнесом. Работали стражи закона по полному беспределу. От их действий, как говорил герой сериала «Ликвидация»: «волос стынет».

При этом все попытки российского руководства защитить интересы национального бизнеса заканчиваются провалом, ни один коммерсант не застрахован от произвола, в том числе со стороны властных структур.

Однако впоследствии деятельность генерала МВД и его подельников была изобличена. Обвинением суду было представлено около 20 эпизодов такой бурной «деятельности». По приговору суда преступники получили большие сроки.

Таким образом, предприниматели, видя сложившуюся ситуацию, очень сдержанно оценивают перспективы развития своего бизнеса.

Разве это хорошо для нашего общества? Кто же в результате даст конечные и выверенные указания лицам занятым частным бизнесом, как себя вести? Не говоря о гарантиях.