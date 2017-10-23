Законный «рэкет» или нарушение? – коммунальщики Тюмени спорят с надзором

Тюмень, , 16:19 — REGNUM Сточные воды Тюмени будут непрерывно очищаться от паразитов согласно новым санитарным правилам и согласно решению судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда. Ростовские эксперты обнаружили в реке Туре личинки опистрохоза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Ранее Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проверила городские канализационно-очистные сооружения и обнаружила в пробах воды, сбрасываемой в реку Тура, жизнеспособные яйца гельминтов. По мнению надзорного ведомства, данные паразиты водятся в реке, потому что ООО «Тюмень Водоканал» не использует предусмотренные санитарными правилами (СанПиН 3.2.3215−14) индустриальные методы очистки сточных вод.

Между тем, в 2016 году в Тюменской области зарегистрировано 1384 случая смертельно опасного заболевания — описторхоза.

Природохранники 25 июля 2017 года выиграли суд у ООО «Тюмень Водоканал».

«В рамках судебного разбирательства природоохранной прокуратурой были привлечены специалисты Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора с целью проверки канализационно-очистных сооружений», — сообщают в надзорном ведомстве.

Коммунальщиков обязали обеззараживать сбросы в Туру согласно СанПиН. Но они были не согласны с вердиктом. В итоге, ООО «Тюмень Водоканал» 23 октября проиграло апелляцию — природоохранники дважды настояли на своем в судебном порядке.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Тюмень Водоканал», своим упорством они не оспаривают необходимость непрерывной очистки сточных вод от паразитов, а элементарно попали в законодательную ловушку, как и множество других коммунальных предприятий страны. Там применяют предусмотренную проектом очистных сооружений канализации технологию очистки хлором, озоном и ультрафиолетом, которая всегда была эффективной, использовалась десятилетиями. Вне закона технология стала в 2015 году, когда в санитарные нормы и правила были внесены изменения. Фактически СанПиН 3.2.3215−14 («Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации») навязывает дорогостоящую технологию очистки воды биологическими ингибиторами-стимуляторами, которые в России производит лишь один завод в Ростовской области и реализует их за 3,6 тыс. рублей за литр. В 2003 году патент на очистку воды биологическими ингибиторами-стимуляторами оформила группа лиц, в состав которой вошли и сотрудники ростовского института, который и стал экспертом природоохранников Тюмени. В ООО «Тюмень Водоканал» отмечают, что стандарты по очистке сточных вод СанПиН от 2015 года также принимали в Ростовской области.

«Многие «Водоканалы» России проигрывают суды по формальным признакам, нет технологии в законе — значит виновен. Эти изменения в санитарных правилах стали темой дискуссии среди экспертов в сфере водоснабжения и водоотведения России. Насколько нам известно, уже подготовлен проект изменений СанПиН, который поддержал Минстрой РФ. Как только эти изменения будут приняты, используемые сейчас технологии вновь станут легитимными. До этого момента мы вынуждены отстаивать свою позицию в суде», — пояснил пресс-секретарь ООО «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.

Что касается описторхоза, сибирские реки кишат рыбой, зараженной гельминтами/ По крайней мере, об этом известно с 1890 года, когда наука научилась определять этих паразитов.

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