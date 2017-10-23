Данные по импорту китайских товаров у Киргизии и Китая разнятся на $4 млрд

Бишкек, , 16:11 — REGNUM Официальные данные правительства Киргизии по импорту китайских товаров за 2016 год радикально отличаются от данных правительства Китая. При этом указанный китайскими властями показатель выше на $4,1 млрд (235,79 млрд рублей). Об этом сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на информацию счетной палаты.

Данные по экспорту киргизстанской продукции в Китай также различаются. Только с точностью до наоборот — у китайских таможенников они выше, чем у их коллег из Киргизии на $8,9 млн (511,8 млн рублей).

По мнению представителей киргизской стороны, основной причиной тому может служить разница в используемых китайскими и киргизстанскими специалистами методиках подсчета внешнеторговых показателей.

«КНР формирует свою статистику международной торговли по принципу направления движения товаров. В итоге в данные по экспорту в Киргизию включают транзитные объемы товаров, следующих через республику в другие страны», — уточнили в счетной палате.

ИА REGNUM напоминает, что по данным национального статистического комитета Киргизии, в 2016 году объем внешнеторгового оборота этой среднеазиатской страны составил $5 млрд 463,7 млн (314,22 млрд рублей по текущему курсу) и по сравнению с 2015 годом сократился на 1,4%.

В том числе экспорт — $1 млрд 544,6 млн (88,83 млрд рублей), импорт — $3 млрд 919,1 млн (225,39 млрд рублей). Без учета золота экспорт составил лишь $843 млн (48,48 млрд рублей). Таким образом отрицательное сальдо торгового баланса Киргизии в 2016 году составило $2 млрд 374,4 млн (136,55 млрд рублей).

Основными странами-экспортерами киргизстансой продукции в минувшем году стали Швейцария — 42% в общем объеме экспорта и страны-участницы Евразийского экономического союза — 27,1%. Импортировались товары преимущественно из государств-членов ЕАЭС — 39,4%, Китая — 37,5% и Турции — 4,9%.

По информации киргизской стороны, в минувшем году Киргизия наторговала с Китаем на общую сумму в $1 млрд 563,9 млн (89,94 млрд рублей). В том числе экспорт — $80,1 млн (около 4,61 млрд рублей), импорт — $1 млрд 483,8 млн (85,33 млрд рублей).