Полицейские в Болгарии вновь вышли на акцию протеста

София, , 16:02 — REGNUM Сотрудники полиции в Болгарии в минувшее воскресенье, 22 октября, вновь вышли на национальную акцию протеста с требованиями об улучшении условий труда, передаёт «Дарик».

Как сообщается, акция была организована профсоюзной организацией сотрудников МВД Болгарии.

В столице страны, Софии, протестующие собрались перед зданием министерства внутренних дел, после чего прошли шествием до министерства финансов, а затем проследовали к зданию Народного собрания (парламента), где состоялся митинг.

Полицейские, находившиеся в выходные на службе, также продемонстрировали солидарность с протестующими, одев значки на свою униформу.

Протесты сотрудников МВД Болгарии продолжаются с лета. Первую масштабную акцию протеста они провели 5 июля — в день своего профессионального праздника — в Софии и других крупных городах страны.

Главные претензии служащих полиции связаны с низким уровнем заработной платы, а также отсутствием материального обеспечения, в том числе средств на защитную одежду и обмундирование, которое работники МВД были вынуждены приобретать на собственные деньги.

После встречи с профсоюзами премьер-министр Бойко Борисов распорядился выделить из бюджета 10 млн левов на обеспечение сотрудников полиции летней униформой. Он также пообещал снять ограничения на топливо для патрульных автомобилей и заявил.

Члены профсоюзов, тем не менее, считают, что их требования были исполнены не в полной мере. В настоящее время они настаивают на разработке нового закона о полиции, который в числе прочего должен предусматривать привязку оклада сотрудников МВД к социально измеряемому показателю.