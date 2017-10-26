Зона рискованного земледелия: Ленобласть снова недосчиталась урожая

Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Как и в прошлом году, плохая погода стала причиной неурожая в Ленинградской области, и даже хуже: собрано только 93% зерновых от объема урожая прошлого года, 76% картофеля и 90% овощей. Это при том, что в 2016 году потери составили около трети урожая. Такие данные приводят в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Инга Слажинскайте.

По словам первого заместителя главы аграрного комитета Ленобласти Екатерины Пшенниковой, урожай есть, но собрать его невозможно: поля затоплены, в поле не войти, а во влажной почве он долго не сохранится. Условия из-за весенней отсрочки теплых дней и последующих неблагоприятных факторов решено признать обстоятельствами непреодолимой силы, в силу чего санкции к сельскохозяйственным товаропроизводителям по возврату бюджетных средств за невыполнение производственных программ в этом году применяться не будут.

Находясь в зоне рискованного земледелия, Ленинградская область требует конкретных мер по снижению ущерба.

«Что касается затопов картофельных полей, по большому счету, это проблема мелиорации. Не удалось собрать картофель по той простой причине, что поля затоплены. Туда даже не выезжали убирать, потому что уже нечего, смысла не было — картофель «захлебнулся». Его соберешь, а он сгниёт. Мне некоторые фермеры пожаловались, что они вместо 1,5 тысячи тонн картофеля собрали всего 150 тонн. У нас, наверное, 90% полей — это поля, на которых просто перестала работать мелиоративная система, не справляется. Во времена СССР мелиоративными системами занимались, а сейчас правительство у нас выделяет деньги на это дело, но очевидно, что этого не совсем достаточно. Это одна из мер, которая нам может помочь», — считает президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.

Плохая погода — далеко не единственная проблема агропромышленного комплекса; о других его особенностях читайте здесь: Агропром Ленобласти «пробил дно»: есть вещи пострашнее непогоды

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