Гражданам РФ напомнили, как можно увеличить пенсию

Москва, , 15:52 — REGNUM Граждане Российской Федерации могут дополнительно увеличить размер своей пенсии. Об этом сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде России.

«У каждого будущего пенсионера есть возможность за счет более позднего выхода на пенсию дополнительно увеличить свою страховую пенсию за счет так называемых премиальных коэффициентов, — сообщили в фонде. — Они имеют разные значения для страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней».

В частности, если гражданин РФ обратиться за назначением пенсии через 5 лет после того, как у него появится такое право, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия — на 45%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время женщины в России вправе уйти на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Для получения страховой пенсии работник должен обладать 7-летним стажем уплаты взносов в пенсионную систему.

Кроме того, на счету гражданина должно быть как минимум 11,4 пенсионных балла.