Литовцы не доверяют государству: в «тени» — 2 млрд евро

Вильнюс, , 15:49 — REGNUM В Литве примерно 2 млрд евро скрывается в тени, так сегодня, 23 ноября, на конференции в правительстве о теневой экономике утверждала канцлер Милда Даргужайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По ее словам, если бы общество не относилось бы с терпимостью к тени, якобы можно было бы в два раза увеличить пенсии.

«Измерить теневую экономику не так уж и просто, потому что, если бы мы знали, как ее измерить, мы могли бы и найти ее», — сказала канцлер на конференции о теневой экономике.

По оценки Международного валютного фонда, часть теневой экономики составляет более 2 млрд евро.

«Это часть, собрав которую, мы могли бы сделать большой прорыв в экономике», — сказала Даргужайте. По ее словам, государство может только ловить и наказывать преступников, а для того, чтобы сократились масштабы теневой экономики, должен измениться взгляд жителей на нее.

«В тени участвуют все, и пока не изменится сознательность общества, мы не сможем добиться прорыва», — сказала она, добавив, что, по данным опроса, уклонение от налогов оправдывает более половины жителей Литвы.

«Вероятность быть пойманными достаточно высокая за границей. В Литве большая часть жителей говорит, что вероятность быть пойманным на неуплате налогов — очень низкая. Более половины жителей Литвы оправдывают уклонение от налогов», — поясняет Даргужайте.

По ее словам, в теневой экономике участвуют все — бизнес, потребители, все, кто принимает хоть часть зарплаты в конверте. Предприятия, которые платят зарплаты в конвертах, особенно страдают в кризисный период, потому что когда в отчетах не указаны все доходы, им труднее взять взаймы. Официально компаниям, которые платят минимум, труднее найти бизнес-партнеров за границей.

«Мы теряем и инвесторов, создаем условия для нечестных работодателей. Поэтому действительно сокращаются потоки инвестиций. Что теряют потребители? Не гарантируется качество, нет защиты потребителей. В прогрессивном государстве ЕС это точно не должно быть одной их проблем», — пояснила канцлер правительства.

Литва по количеству травм, полученных на работе, выглядит «очень хорошо». По словам канцлера, все потому, что много травм получают неофициальные работники, так что о таких случаях просто не сообщается. «Мы относимся с терпимостью к культуре, когда деньги честных налогоплательщиков распределяются между нечестными людьми. В первую очередь наибольшая часть тени — это нелегальная работа. За ней следует нелегальная покупка товаров. На третьем месте — контрабанда, неуплата акцизов. В тени участвуют не только мелкие, но и крупные предприятия», — сказал канцлер.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис рассказал, что к нему письменно обращался глава строительного предприятия с просьбой объяснить парадокс.

«Строительный сектор, маленький район, из моего предприятия, где я плачу в два раза больше минимума, работники бегут к конкуренту, где им платят минимальную зарплату», — рассказал премьер о жалобе предпринимателя.

«Видимо, другую часть платят другими деньгами. Обращаются в одно, другое учреждение, и никакой реакции. Официально как бы все в порядке, но в реальности — нет», — добавил он.

По его словам, теневая экономика в основном преобладает в секторе услуг, в строительном и транспортном секторах.

По мнению премьера, госучреждения должны жестче бороться с тенью, а каждый житель должен понимать ущерб от теневой экономики и не допускать ее.

Генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас добавил, что самая большая тень наблюдается в транспортном секторе, в гостиничном секторе, секторе общепита, строительном секторе. Проще всего, по его словам, «сгенерировать» тень через продажу пользованных автомобилей, починку автомобилей, также в строительном секторе. Только в строительном секторе, по данным полиции, тень составляет более 700 млн евро, когда декларируемый строительный сектор превышает 2 млрд евро.

На конференции не говорилось о работе налоговой инспекции, глава которой был «пойман за руку», обеспечивающим протекцию крупному бизнесу. При том, что мелких предпринимателей в Литве проверяют регулярно и в жёсткой форме. Также чиновники на конференции не озадачились вопросом о том, что, возможно, бизнес и население не доверяют государству ещё и из-за того, что сами власти вмешиваются в работу этого бизнеса.

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