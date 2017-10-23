Никитин предложил создать судостроительную ОЭЗ в Нижегородской области

Нижний Новгород, , 15:48 — REGNUM В Нижегородской области может быть создана особая экономическая зона для предприятий судостроения. Об этом заявил врио губернатора Глеб Никитин в ходе визита на судостроительный завод «Красное Сормово», где состоялся спуск на воду танкера проекта RST27M.

По словам глав региона, судостроительный кластер в регионе уже сформирован и областные власти заинтересованы в его развитии. Создание ОЭЗ в регионе будет предполагать льготы, рассчитаные на привлечение в новых предприятий.

«Программа развития АО «Объединенная судостроительная корпорация» предполагает увеличение выпуска как готовой продукции, так и компонентов. Вопрос в том, где будут размещаться эти производства», — отметил врио губернатора, пообещав приложить все силы, чтобы они располагались в Нижегородской области.

Одновременно с этим в планируется разработать дополнительные механизмы поддержки судостроительных предприятий в рамках программы по их модернизации, разработанной с участием ОСК.