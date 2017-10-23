Белоруссия надеется на транспортный коридор «Север-Юг»

Рига, , 15:59 — REGNUM Россия, Белоруссия, Азербайджан и Иран все же решили взяться за международный транспортный коридор «Север-Юг». Возможность развития данного направления обсуждалась на рабочей встрече руководителей железнодорожных ведомств четырех стран, состоявшейся 23 октября в Риге в рамках 67-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Прибалтики, передаёт агентство Trend.

Во встрече приняли участие председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, гендиректор Иранской железной дороги Саид Мохаммадзаде и президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Главной темой обсуждений стала перспектива развития коридора «Север-Юг» и строительство участка железной дороги Решт-Астара. Стороны договорились создать рабочую группу по вопросу развития транспортного коридора и подписали соответствующий протокол. Внимание логистических компаний планируется направить на создание постоянных транспортных услуг, применение тарифов, которые бы устраивали все стороны. Кроме того, планируется упростить процедуры таможенного оформления грузов.

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Представители России, Белоруссии, Азербайджана и Ирана согласились, что достроить и ввести в эксплуатацию недостающий участок коридора — железную дорогу Решт-Астара необходимо, поскольку удешевление грузов и ускорение их перевозки между странами Европы, Южной Азии, Персидского залива зависит от создания прямой железной дороги.

С начала 2017 года перевозки грузов по коридору «Север-Юг» уже выросли на 21,6% и составили 4,7 млн тонн, а по сравнению с 2016 годом объем контейнерных перевозок увеличился в 2,4 раза. Так, с января этого года по коридору перевезли в общей сложности более 7 тысяч контейнеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный транспортный коридор «Сервер-Юг» — это совместный проект России, Ирана и Индии по созданию нового коридора Шри-Ланка — Индия — Иран — Каспийское море — Россия. Позднее к этому проекту присоединились Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Сирия. Коридор соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Так, железные дороги Азербайджана, Ирана и России объединят в одну. Планируется, что на первом этапе по «Север-Югу» будет каждый год транспортироваться 5 млн тонн грузов, позднее — более 10 млн тонн.

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Инициативы по развитию этого коридора озвучивались давно, однако в конце прошлого десятилетия они почти сошли на нет. К этому добавились еще и международные санкции против Ирана. После того, как ограничения с ИРИ были сняты, новые пути сотрудничества вновь активизировались.

В августе 2016 года Россия, Иран и Азербайджан договорились принять меры по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе коридора «Север-Юг». 22 октября 2017 года стало известно, что теперь и Пакистан ведет переговоры с Азербайджаном, чтобы подключиться к этому транспортному направлению. Что касается Белоруссии, то в августе этого года Минск и Тегеран договорились совместно работать над проектом «Север-Юг». Они намерены создать Комитет по сотрудничеству в транспортной сфере.

Почему для Белоруссии важен этот проект? Коридор «Север-Юг» имеет большие перспективы в плане наращивания Россией и другими странами ЕАЭС продовольственного экспорта. В частности, поставки российского зерна на мировой рынок стабильно растут. Для Белоруссии же аграрно-продовольственный комплекс и вовсе — стратегическая отрасль, которой правительство уделяет отдельное внимание. К югу от Каспия находятся густонаселенные страны с высокими темпами демографического роста, где потребности в продовольствии быстро растут. Поэтому в плане экспорта продовольствия такой маршрут может заменить морские перевозки.