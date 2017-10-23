Исаев: Внятных аргументов против неприкосновенных для приставов счетов нет

Москва, , 15:13 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме рассчитывают на оперативное принятие закона о специальных счетах, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Парламентарии не вводят неприкосновенность средств, начисленных в качестве соцподдержки, уже сейчас судебные приставы не могут ни за какие долги изымать пенсию, материнский капитал или алименты, отметил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Внесенным в Госдуму законопроектом предлагается возможность «технически для банков ввести специальные счета, куда будут зачисляться эти деньги», пояснил он.

«Очень долго получали заключение на данный законопроект, и сейчас мы считаем, что аппарат комитета должен ускориться тоже. Рассчитываем, что ускорение произойдет. Во всяком случае внятных легальных аргументов против законопроекта нет», — констатировал Исаев.