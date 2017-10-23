Глава Ивановской области взялся за проблемы дольщиков

Иваново, , 15:04 — REGNUM Завершение строительства жилых домов, сдача которых по разным причинам затянулась, — одно из основных направлений работы правительства Ивановской области. Об этом говорилось на встрече врио губернатора Станислава Воскресенского с дольщиками 20 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

На встречу были приглашены не только дольщики Ивановской ДСК (дочки скандальной ГК «СУ-155», последствия работы которой расхлебывают в нескольких российских регионах), но и участники долевого строительства других строительных компаний — «Ивстройинвест», «Инженерная коммуникационная компания», ПКФ «Пума», «Ивспецгарант», «Верамарк».

Перед встречей множество обращений в адрес врио губернатора поступило через социальные сети, все они были обработаны: представители каждого дома присутствовали на встрече.

Станислав Воскресенский отметил, что он готов к диалогу и к совместной работе по отстаиванию интересов жителей региона, которые вложили средства в долевое строительство. Врио губернатора подчеркнул, что он хочет знать о ситуации не только по отчетам чиновников — но и непосредственно от участников процесса.

На встрече обсуждались вопросы подключения домов к инженерным сетям, сроки ввода объектов в эксплуатацию, финансирование строительства, процесс передачи квартир в собственность. Дольщики, в частности, высказали пожелание, чтобы разъяснения о ходе строительства, в том числе те сложности, с которыми приходится сталкиваться, своевременно доводились до участников строительства.

По итогам встречи Станислав Воскресенский заверил дольщиков, что на сегодняшний день завершение строительства домов — один из главных вопросов на повестке дня работы областных властей.