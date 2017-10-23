Бизнесменам Карелии обещали Фонд рисковых инвестиций

Петрозаводск, , 14:52 — REGNUM Правительство Карелии ведет переговоры с «Газпромбанком» о создании в республике фонда рисковых инвестиций, сообщает 23 октября корреспондент ИА REGNUM. Венчурный фонд может появиться в первом полугодии 2018 года, рассказал и.о. вице-премьера республики Дмитрий Родионов на встрече с бизнесменами в городе Беломорск.

«Фонд рисковых инвестиций будет нацелен на тех предпринимателей, которые хотят открыть дело, но по каким-то причинам банки отказали им в получении кредита», — цитирует Родионова ИА «Республика Карелия».

Напомним, летом этого года в регионе стартовала программа поддержки малого и среднего бизнеса — микрокредитование под 9,5% годовых в сумме не более 3 млн рублей на срок до трех лет. На сегодня это лучшие условия кредитования юрлиц в республике. Деньги выдает Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства республики (микрокредитная компания ФСК). Поддержку фонда и финансирование на льготных условиях получает не только действующий бизнес, но и начинающие предприниматели.

Кроме того, 31 августа этого года карельское правительство приняло закон, который установил нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Она действует на протяжении двух налоговых периодов для «ипэшников», работающих в производственной, социальной, научной и других сферах деятельности.

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