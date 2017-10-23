33 ивановских компании получили поддержку Фонда содействия инновациям

Иваново, , 14:47 — REGNUM Более 30 компаний Ивановской области получили поддержку федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 октября в пресс-службе правительства региона.

Фонд реализует программы инновационного развития, направленные на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Предприниматели Ивановской области являются участниками следующих программ фонда: «Старт», «Развитие», «Коммерциализация» и «Умник».

Так, поддержку по программе «Старт» получили 25 авторских коллективов, более 15 из них удалось создать стабильно работающие предприятия, выпускающие инновационную продукцию. Программа предусматривает предоставление грантов на организацию нового производства и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выводу на рынок новой продукции на период до трех лет в сумме до 9 млн рублей.

По программе «Развитие» поддержку получили 14 уже успешно функционирующих компаний Ивановской области, которым удалось значительно нарастить объемы выпускаемой продукции. Предприятия получили гранты на НИОКР в размере до 15 млн рублей, а также субсидии на приобретение оборудования в сумме до 15 млн рублей по программе «Коммерциализация». В их числе — компании «Нейрософт», «Завод подъемников», «Объединение Специальный Текстиль», «АРГО-ЦЕНТР», «Экохим», «ИТ-Сервис».

"Сегодня используются самые разные возможности для поддержания инновационной активности в Ивановской области и повышения конкурентоспособности региональной экономики. Фонд содействия инновациям является серьезным партнером в этом вопросе. Последние два года в рамках сотрудничества с фондом мы отмечаем значительный рост числа одобренных заявок и высокую эффективность работы инновационных предприятий региона. Так, в 2015—2016 годах было поддержано 20 проектов из 39, а процент «выживаемости» ивановских предприятий, созданных по его программам, составил 70%, хотя в среднем по России не достигает и 50%», — прокомментировал врио директора департамента экономического развития и торговли области Александр Лодышкин.

Всего же с 2007 года помощь на создание и развитие малых инновационных предприятий получили 33 компании.

25 октября в ИВГПУ состоится финальный отбор молодежных проектов по программе «Умник». Всего в этом году на конкурс было подано 25 заявок, 13 заявок допущены к финальному отбору. Победители финального мероприятия получат грант на исследования в размере 500 тысяч рублей на два года. По окончании программы «Умник» молодые ученые смогут стать участниками конкурсного отбора по программе «Старт» и открыть собственное дело.