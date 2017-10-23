Нижняя плата Узбекистана и ТПП подписали соглашение о развитии бизнеса

Ташкент, , 14:45 — REGNUM Законодательная палата парламента Узбекистана и торгово-промышленная палата (ТПП) подписали соглашение об ускоренном развитии и защиты предпринимательства, сообщает 20 октября агентство УзА.

Соглашение направлено на поддержку развития бизнеса. Оно пересматривает существующие подходы к вопросам развития, защиты прав и законных интересов бизнеса и соответствует инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глубоких реформ в поддержке предпринимательства.

По словам начальника отдела ТПП БобурИбодуллаева, соглашение сформирует экспертные группы по развитию частной собственности и предпринимательства, а также привлечет представителей ТПП к принятию законопроектов.

«В настоящее время в целях активизации работы в данном направлении формируются рабочая и экспертная группы», — сказал Ибодуллаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому защитой прав предпринимателей в стране будет заниматься ТПП. Промышленная палата Узбекистана должна будет создавать условия для эффективной поддержки субъектов предпринимательства, усиливать гарантии защиты прав и интересов предпринимателей, а также вовлекать население в предпринимательскую деятельность.

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