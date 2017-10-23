Правительство Севастополя ищет нового подрядчика на миллиардный контракт

Севастополь, , 14:38 — REGNUM Власти Севастополя разорвали в одностороннем порядке контракт на реконструкцию объекта по федеральной целевой программе стоимостью в миллиард рублей. Заказчик работ утверждает, что смена исполнителя не повлияет на сроки реализации ФЦП, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о реконструкции территории парка Победы в Гагаринском районе, включенной в федеральную целевую программу. Контракт был заключен с компанией «Рабочий-1» из Южно — Сахалинска. В настоящее время в парке снята вся тротуарная плитка, дальше этого дело не продвинулось.

«Регистрируем официальное расторжение контракта. Приступаем к новым конкурсным процедурам, объявляем запрос предложений. Новый подрядчик будет отобран по ускоренной упрощенной процедуре», — сказал ИА REGNUM директор департамента капитального строительства Михаил Демиденко.

Разрыв контракта объясняется низкими темпами работ, оговоренных контрактом. Не исключено, что новый подрядчик будет выбран из числа участников предыдущего конкурса.

«Причина расторжения — отсутствие мобилизационной готовности, низкий темп работ — он в сотни раз ниже того, что мы ожидали. По лимитам этого года предполагалось освоение 306 млн рублей. За сентябрь подрядчик показал освоение 1,5 млн рублей. Никакие попытки привести его в чувство не увенчались успехом. Он просто заблокировал работу на объекте», — разъяснил Демиденко.

Уведомление о расторжении контракта отправлено 11 дней назад, штрафные санкции выставлены в размере около 2 млн рублей.

Руководитель сахалинской компании Владимир Федаш, в свою очередь, обвиняет правительство Севастополя в препятствии исполнения контракта. По его словам, чиновники намеренно не выдают ему необходимые для проведения работ документы и согласования — с тем, чтобы «завести на объект своего подрядчика».

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Как сообщало ИА REGNUM, в региональном правительстве заявляют о риске неисполнения годового плана федеральной программы социально-экономического развития: на 1 октября освоение по ФЦП составило 463 млн рублей — это чуть больше 5% от годового плана. Несмотря на подписанные контракты на сумму 8,7 млрд рублей, исполнение тормозят подрядчики, считают в правительстве.

Вместе с тем, директор департамента высоко оценил ход работ на другом объекте ФЦП — реконструкции парка им. Ахматовой и прилегающего пляжа «Солнечный». По его словам, работы будут выполнены в срок — до конца 2017 года.

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