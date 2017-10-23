В Казахстане увеличилось количество авиаперелетов

Астана, , 14:29 — REGNUM Количество совершенных перелетов на территории Казахстана за первые девять месяцев 2017 года увеличилось на 9,7% и составило 183 тысячи, передает 23 октября МИА «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя генерального директора РГП «Казаэронавигация» Фаата Богдашкина.

«За 9 месяцев 2017 года нами было обслужено 183 тысячи полетов, при этом рост объемов воздушного движения к соответствующему периоду 2016 года составил 9,7%. Рост транзитного движения через воздушное пространство составил 5,2%», — сказал Богдашкин.

Он отметил, что увеличение авиасообщений обусловлено проведением в Казахстане крупных международных мероприятий, таких как Expo-2017. За все время работы выставки с 10 июня по 10 сентября 2017 года ее посетили почти 4 миллиона человек, а число прибывших в Астану за тот же период составило 5,4 млн человек, включая туристов.

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Богдашкин выразил надежду, что количество перелетов будет расти и дальше, потому что в перспективе Астана должна стать центром для всего центральноазиатского региона. Сегодня над территорией Казахстана пролегает 92 воздушные трассы общей протяженностью 84 тыс. километров и еще 73 воздушных коридора проходят над приграничными территориями.

«В 2016 году мы обслужили около 230 тысяч полетов. Ежесуточно контролируются свыше 600 воздушных судов, основу трафика составляют транзитные полеты в верхнем воздушном пространстве, доля которых в общем объеме составляет более 70%», — подвел итог Богдашкин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2018 году Россия и Казахстан увеличат количество двусторонних авиарейсов. Договоренность была достигнута между авиационными властями двух стран с целью развития авиаперевозок.

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