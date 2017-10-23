602 км автодорог введет в эксплуатацию Казахстан в текущем году

Астана, , 14:21 — REGNUM Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов проинформировал на заседании правительства, что в текущем году в республике будут введены в эксплуатацию 602 км автодорог, сообщает 23 октября МИА «Казинформ»

По словам министра, на реализацию госпрограммы строительства автодорожной инфраструктуры «Нұрлы жол» («Светлый путь») в 2017 году было выделено 484,2 млрд тенге (около 82 млрд руб), из них освоено 313,7 млрд тенге (около 53 млрд руб).

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Также Сулейменов напомнил, что на строительство дополнительной инфраструктуры пассажирского терминала международного аэропорта Астаны в 2017 году из средств Нацфонда Казахстана выделено 5 млрд тенге (около 850 млн руб).

Напомним, программа «Нұрлы жол» была утверждена Указом президента Республики Казахстан. Целью ее является формирование единого экономического рынка государства путем интеграции макрорегионов страны. Делается это на основе строительства инфраструктуры на хабовом принципе — для обеспечения экономического роста Казахстана, а также для реализации антикризисных мер по поддержке отдельных секторов экономики в условиях ухудшения конъюнктуры на внешних рынках.