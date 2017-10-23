В Севастополе выкупят 2 тыс. участков — теперь под новую транспортную сеть

Севастополь, , 13:44 — REGNUM Правительство Севастополя разработало новую планировку улично-дорожной сети города, которая потребует освобождения двух тысяч земельных участков. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в правительстве 23 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проектом планировки предполагается увеличение протяженности дорожной сети на 248 км и расширение требуемой территории на 250 га под новые дороги и развязки.

В зону попадают частные дома и участки под индивидуальное жилищное строительство, капитальные строения — всего около двух тысяч земельных участков.

«Вопросы будут оговариваться персонально с каждым владельцем, при изъятии компенсация будет происходить по рыночной цене», — заявил директор департамента архитектуры Александр Моложавенко.

Необходимость разработки проекта обусловлена постоянным ростом количества автомобилей в Севастополе, что приводит к увеличению плотности автомобильного потока, свыше нормативов. Нынешняя дорожная сеть не справляется с возросшей нагрузкой, утверждается в обосновании проекта.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сравнил продвижение и утверждение новой схемы дорожной сети с проектом Генплана Севастополя.

«Процесс не менее сложный, чем публичное рассмотрение проекта Генерального плана. В этот раз мы решили, что ознакомление с проектом должно предварять публичные слушания», — заявил он.

Это подразумевает, что для публичных слушаний, назначенных на 15 декабря, в муниципальных округах (там, где преобразования коснутся имущественных интересов собственников) создадут более 20 площадок для обсуждения проекта — с участием экспертов, депутатов.

Разработчиком проекта планировки дорожной сети Севастополя является НИПИ Генплана Московской области — подразделение группы проектировщиков, выполнявших скандальный проект Генплана Севастополя. Впоследствии проект Генплана, встретивший негодование на публичных слушаниях, митинг и многотысячные жалобы, был отправлен на доработку.

Добавим, что транспортный проект детализирует трассировку крупной автомагистрали, так называемой «Гераклейской рокады», которая пройдет по садовым участкам. Рокада включена в генплан, и сейчас правительство проводит техническое обоснование трассы.

С новой схемой тесно увязывается громкий проект строительства тоннеля по дну Севастопольской бухты. Для включения автомобильного перехода в транспортную городскую схему потребуется снос домов в центре Севастополя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе сложилась непростая обстановка в имущественно-земельной сфере, и новая волна социальной напряженности властям не нужна. В судах от имени правительства находится 3,8 тыс. исков против частных владельцев земельных участков, выданных при Украине.

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Стоит отметить, что власти вновь говорят о приоритете общественных интересов над личными.

«Посмотрим, как отреагирует общественность. Насколько сознание севастопольцев выше, чем личные интересы», — сказал архитектор. Аналогичный призыв звучал в свое время от депутата Алексея Чалого и касался проекта Генплана.

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