В Ярославской области два крупных госпредприятия готовят к приватизации

Ярославль, , 13:15 — REGNUM Два крупных госпредприятия Ярославской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства — ГП «Ярдормост» и ГП «Ярославское автотранспортное предприятие» — могут быть преобразованы в акционерные общества в 2018 году. Постановление о проекте плана приватизации на следующий год подписал 12 октября председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. В этом плане «Ярдормост» и «Ярославское АТП» подлежат акционированию во втором полугодии.

Стоимость основных средств «Ярдормоста» составляет 434 млн рублей, «Ярославского АТП» — 246 млн. Интересно, что оба предприятия были созданы по аналогичной схеме: путем объединения районных АТП и Автодоров, занимавшихся пассажирскими перевозками и ремонтом дорог на местах. Эта реформа вызывала неоднократную критику правительства со стороны депутатов Ярославской облдумы. В постановлении говорится, что включаемое в план имущество не является необходимым для выполнения госполномочий.

«Основной задачей и направлением государственной политики в сфере приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области, в 2018 году является приватизация имущества, находящегося в собственности Ярославской области, которое не является необходимым для обеспечения выполнения государственных функций и полномочий Ярославской области как субъекта Российской Федерации», — говорится в постановлении правительства региона № 764-п.

Из этого можно сделать вывод, что в дальнейшем и «Ярдормост», и «Ярославское АТП» могут быть проданы. Проект плана приватизации необходимо утвердить Ярославской областной думе. Пока что документы об этом в думу не поступали, а депутаты не знают о планах исполнительной власти в отношении двух госпредприятий.

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