Саратовские дороги залатают под партийные лозунги по радио

Саратов, , 13:15 — REGNUM В Саратовской области с начала года кредиторская задолженность по дорожной отрасли снизилась с 542 млн до 212 млн рублей, по транспортной — со 106 млн до 17 млн рублей. Об этом заявил руководитель созданного в регионе «Союза дорожников и транспортников» — депутат-старожил облдумы Николай Семенец.

По словам Семенца, на сегодняшний день в регионе работают 47 транспортных и 81 дорожное предприятие. Задача Союза — развитие транспортной инфраструктуры, сокращение числа ДТП, улучшение экологической обстановки. У новой организации большие планы — защита прав работников отрасли, совершенствование правового регулирования, стимулирование внедрения современных дорожных технологий и инноваций и многое другое, пояснил он.

«Если в прошлом году только на дорожную отрасль было направлено 7 млрд рублей, то в этом году предусмотрено уже 8,5 млрд рублей, — отметил он. — В ближайших планах — подписание соглашений с разными организациями, в числе которых партия «Единая Россия», «Дорожное радио» и многие другие. Такое сотрудничество с течением времени будет работать на пользу всей дорожно-транспортной отрасли, на благо жителей региона в целом».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре из федерального бюджета Саратовской области на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения выделено 750 млн рублей. Средства предназначены на строительство Северного дорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный». который возводится в Саратовском районе.

В 2017 году финансирование регионального дорожного фонда составило 8,12 млрд рублей. По данным саратовского минтранса, реальная потребность финансирования дорожной сети в области составляет 33,8 млрд рублей в год: на ее содержание — 8,1 млрд рублей, на ремонт и капремонт — еще 25,7 млрд.

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