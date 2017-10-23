Казахстан начнет экспортировать баранину в Иран и ОАЭ

Астана, , 13:20 — REGNUM Казахстан согласовал ветеринарные сертификаты на экспорт продукции в Иран, Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает 23 октября LS.

В ходе заседания правительства первый вице-министр сельского хозяйства республики Кайрат Айтуганов заявил, что Казахстану разрешили экспортировать охлажденную баранину и живых овец в Иран.

Кроме того, были подписаны ветеринарные сертификаты на ввоз в Китай продукции рыбоводства, пчеловодства, овцеводства, а также отрубей. Айтуганов добавил, что также были подписаны соглашения на ввоз в ОАЭ крупного и малого рогатого скота и яиц.

«Проводится работа с ветеринарными службами Израиля и Саудовской Аравии. В целом принятые меры позволили увеличить экспорт баранины на 53%, живых овец — в 7,2 раза», — отметил вице-министр.

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По его словам, оператором по продаже всей сельхозпродукции страны является компания «Продкорпорация», которая, кроме зерна, экспортирует и маслиничные культуры. Так, в Бельгию было продано порядка трех тысяч тонн зерна и до конца 2017 года будет поставлено по две тысячи тонн баранины и растительного масла.

Напомним, в Казахстане на конец июля 2017 года объем экспорта баранины превысил аналогичные показатели 2016 года в четыре раза (на 20 июля экспорт составил 153 тонны, тогда как за весь 2016 год — 306 тонн). Кроме того, в июле были подписаны протоколы на экспорт баранины с Ираном и Китаем, что также должно привести к росту экспорта.

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