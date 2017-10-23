За три года запасы угля на украинских ТЭС достигли минимума

Киев, , 13:06 — REGNUM Тепловые электростанции Украины имеют самый низкий уровень запасов угля за последние три года, заявил исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, сообщает 23 октября УНН.

По его словам, низкий уровень запасов угля на ТЭС никак не повлияет на работу электростанций, в частности не будет «незапланированных отключений». Также Ковальчук подчеркнул, что магистральные сети полностью готовы к зимнему периоду, а украинские АЭС ремонтируются согласно графику.

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«Мне бы очень хотелось всех успокоить и сказать, что мы готовы к зиме. <…> Но это не значит, что страна в целом чувствует себя комфортно», — сказал представитель «Укрэнерго».

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Напомним, на Украине с начала 2017 года наступил энергетический кризис из-за нехватки угля антрацитовой группы. Причиной кризиса стала блокада Донбасса, объявленная Киевом в марте 2017 года. В результате блокады Украина перестала получать из Донбасса антрацит, что вызвало резкое сокращение запасов топлива на украинских ТЭС.

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