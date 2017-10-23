Расходы бюджета Чувашии увеличиваются

Чебоксары, , 12:39 — REGNUM Бюджет Чувашии исполнен с профицитом. Профицит консолидированной казны по итогам января-сентября исполнен составил 2568,5 млн рублей, республиканский — 3057,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Минфине республики.

По состоянию на 1 октября 2017 года, доходы консолидированного бюджета Чувашии составили 36 847,7 млн рублей, что на 7,3% выше к аналогичному периоду 2016 года. В том числе собственные доходы выросли на 4,7% — до 24 269,6 млн рублей. Безвозмездных поступлений перечислено на 12 578,1 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2016 года на 12,7%.

Израсходовано в январе-сентябре 34 279,2 млн рублей, что на 12,7% выше аналогичного прошлогоднего периода. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в объеме 2568,5 млн рублей.

Что касается республиканского бюджета, то на 1 октября 2017 года по сравнению с данными на 1 октября 2016 года доходы возросли на 7,7% и составили 31 697,6 млн рублей. Из них собственные доходы увеличились на 3,8% и достигли 18 946,9 млн рублей, безвозмездные поступления выросли на 14,1% и составили 12 750,7 млн рублей.

В структуре собственных доходов объём неналоговых поступлений составил 671,5 млн рублей, что на 9,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Объём налоговых доходов составил 18 275,4 млн рублей — рост на 4,4%.

«В основном данный рост обеспечен ростом поступлений налога на доходы физических лиц — 5996,8 млн рублей и 113,5% соответственно, налога на прибыль организаций — 5687,9 млн рублей и 102,9% соответственно, налогов на имущество — 2313,4 млн рублей и 112% соответственно», — говорят в Минфине Чувашии.

Расходы республиканского бюджета за 9 месяцев 2017 года составили 28 640,2 млн рублей — рост на 10,3% к аналогичному периоду 2016 года. В том числе в социально-культурную сферу направлено 19 525,5 млн рублей, из них расходы на образование составили 8394,5 млн рублей, социальную политику — 8960,4 млн рублей, здравоохранение — 1254,3 млн рублей.

Республиканский бюджет Чувашии на 1 октября исполнен с профицитом в размере 3057,4 млн рублей.